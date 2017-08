La audiencia del porno en internet se desplomó en Estados Unidos durante el eclipse

Strambotic

Lo típico.

“¿En serio preferís ver una roca gigante tapando una bola gigante de gas que nuestra programación?”. El tuit indignado (de coña) de Netflix puso de manifiesto un hecho astronómicamente improbable: la audiencia de la plataforma de televisión online, así como de portales porno como PornHub se desplomó durante el llamado -con la hiperbólica pompa propia de las grandes ocasiones- “Gran Eclipse Americano”. Millones de rednecks, de Oregón a Carolina del Sur, dejaron tranquilo al muñeco durante las dos horas que se prolongó el espectáculo astronómico.

Muchos de ellos quedaron ciegos por mirar el eclipse a pelo, así que seguramente tengan que optar por los audio-relatos guarretes a partir de ahora.

Hey, just wondering why 10% of you chose to watch a giant rock cover a giant ball of gas when I HAVE ALWAYS BEEN THERE FOR YOU.

— Netflix US (@netflix) 22 de agosto de 2017