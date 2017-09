El lobby de payasos acusa a Stephen King de hacerles perder su trabajo

Inma Saranova

Ante la pregunta de “¿Cómo están usteeeedeeees?”, la Asociación Mundial de Payasos ha dicho que “más bien mal.” Y todo gracias, o por culpa de, el conocido escritor de terror Stephen King y de la nueva versión cinematográfica de It, obra maestra del terror escrita por Kig y publicada en 1986, que se estrenará el próximo 8 de septiembre y que protagoniza Pennywise, un payaso asesino.

Un estreno que ha puesto aún más tristes a los payasos tristes y que ha borrado la sonrisa a los que van de buen rollo según asegura la Asociación de Payasos, desde donde han criticado que tanto la novela original como sus sucesivas versiones cinematográficas han introducido una imagen negativa de los payasos, algo que se ha traducido en cancelaciones de espectáculos y por tanto en la consecuente reducción de ingresos del sector payasil que, al parecer, anda bastante tocado debido a la expansión del miedo al payaso diabólico invención de King.

Si es que hasta el logo da mal rollo

Al respecto de las críticas, Stephen King aseguraba: “Están muy enfadados conmigo. Y lo entiendo, pero los niños siempre han tenido miedo de los payasos“. Y concluye: “No maten al mensajero“.

The clowns are pissed at me. Sorry, most are great. BUT…kids have always been scared of clowns. Don’t kill the messengers for the message.

— Stephen King (@StephenKing) April 10, 2017