“Y tú contestastes que no”: Las mejores patadas al diccionario de Mecano

Por si te habías olvidado un año más, el 7 de septiembre es nuestro aniversario, así que -mientras decidimos si besarnos en la cara o en los labios- hemos pedido a Mike Medianoche, de Sufridores en Casa, un surtido selecto de las mejores patadas al diccionario de Mecano, una banda singularmente reñida con la sintaxis y la gramática.

“Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado”, ‘El 7 de septiembre’

Empezamos por nuestro aniversario, y así nos quitamos este incierto ósculo de encima de una vez. En palabras de Mike Medianoche:

“Con lo que los dos hermanos se hacían la picha un lío (y me permito decir picha en el artículo porque en ‘El peón del rey de negras’ usaban esta palabra para rimarla con ficha) es con los verbos que pueden ir o no precedidos de la preposición de. Un ejemplo lo tenemos en la mítica ‘El 7 de septiembre’, esa canción donde hablan de “la misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo cuida que el rincón de siempre permanezca reservado”, y que debería decir “cuida de que el rincón”. Pero claro, con el “de” se les fastidia la métrica”.

“Erguiendo el cuello y testuz como hermana avestruz”, ‘El blues del esclavo’

El gerundio del verbo “erguir” no es “erguiendo”, sino “irguiendo”, pero, claro, en 1988 aún no existía WordReference, así que disculpamos esta patada al diccionario del autor, José María Cano.

“Para que no digan que somos unos zulús ir cantando este blues”, ‘El blues del esclavo’

Mecano siempre fueron unos pioneros. No sorprende que se adelantaran tres décadas a la inopinada incorporación de “iros” como imperativo del verbo “ir”. “Por no hablar de que el plural de “zulú” es “zulúes”, añade Mike Medianoche.

“Te dije nena nena dame un beso y tú contestastes que no”, ‘La fuerza del destino’

De todas las patadas al diccionario de Mecano, ésta es la más celebrada: es una patada nivel Bruce Lee. ¿Pero es que nadie en la discográfica se leía las letras antes de publicar el disco?, se pregunta estupefacto nuestro crítico musical. Pues no. Como reconoce la propia Ana Torroja en una entrevista, “al principio nadie pareció darse cuenta y luego, cuando la gente se percató, nos torturaron un poquito. No sé por qué no lo vi cuando lo grabamos. Hoy con las redes sociales hubiera sido… ¡trending topic!”.

“Debí mezclar ayer hasta volverme maricón”, ‘Sterosexual’

De nuevo, Mecano deglute el “de” para convertir una frase que denota probabilidad en otra que implica obligación. En el tema ‘Sterosexual’, Ana Torroja se acuesta con una mujer de pelo corto creyendo que era un hombre (aunque el vídeo lo protagoniza un hombre, igual que la letra). La típica excusa, unas copas de más: “la culpa es del alcohol, debí mezclar ayer hasta volverme maricón”.

“No debes de hacer planes, tú no decides el futuro”, ‘Ay, qué pesado’

En este caso, el error es exactamente el contrario: donde dice “no debes de hacer planes” (probabilidad) debería decir “no debes hacer planes” (obligación).

“Este cementerio no es cualquiera cosa”, ‘No es serio este cementerio’

“Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de color rosa”. ¿Cualquiera cosa? No, alma de cántaro, el “cualquier” al que se refiere la frase es “el cementerio”, que es masculino, y no “la cosa”, que es femenino, así que lo correcto sería “cualquier cosa”, una fórmula que no hubiera estropeado el ripio, que cuesta más barato y no hay casi bichos.

Artículo original en Sufridores en Casa. Con información de 20 Minutos.

