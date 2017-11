Piden eliminar ‘La bella durmiente’ de los colegios porque el beso del príncipe “no era consentido”

Iñaki Berazaluce

En ‘La bella durmiente’, el cuento de Giambattista Basile popularizado por Perrault (1639) y más tarde por Disney (1959), el príncipe azul despierta a Aurora con un beso del encantamiento al que había sido sometido por siete brujas malvadas. La Bella Durmiente respondía al estereotipo de personaje femenino: débil, sumiso y a la espera constante (a veces eterna) de un héroe -masculino, claro- que le saque las castañas del fuego.

Una madre inglesa ha iniciado una campaña para suprimir el clásico cuento del currículum de su hijo de seis años, por temor a que el relato dé a los pequeños un mensaje erróneo sobre el consentimiento: el beso del príncipe no fue consentido, en tanto la Bella Durmiente estaba en una suerte de coma, igual que la víctima del enamorado enfermero que interpreta Javier Cámara en ‘Hable con ella’.

Sarah Hall sostiene que el cuento, en el que el príncipe besa a una inconsciente Bella Durmiente para despertarla de su encantamiento, incluye un “mensaje sexual inapropiado”, motivo por el que ha contactado a la dirección del centro para eliminar el libro de las aulas de los más pequeños, concretamente la versión para niños del libro de enseñanza de lectura ‘Oxford Reading Tree’, una versión aún más edulcorada del cuento de Perrault. En la viñeta de la discordia, el pequeño Chip le dice a un adulto: “Besas a la princesa y ella se despierta. ¡Lo sabe todo el mundo!”

Simultáneamente, Hall publicó un tuit en el que denuncia que “con este tipo de narrativas, nunca vamos a cambiar las arraigadas actitudes hacia el comportamiento sexual” [de nuestros hijos], con el hashtag #MeToo, que forma parte de una campaña mundial para denunciar el acoso sexual a la mujer y que ha puesto en la picota al productor Harvey Weinstein o al director de cine James Toback.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9

— Sarah Hall (@Hallmeister) 19 de noviembre de 2017