Bienvenidos al ‘Blas Fridai’: Los mejores carteles de los mercadillos

El Black Friday es una orgía de consumo originaria de, cómo no, Estados Unidos y que llegó a España en 2012 de la mano de Media Markt, el gran almacén de la electrónica para gente que no es del todo tonta. Los que no tampoco tienen un pelo de tontos son los vendedores de los mercadillos callejeros, verdadera esencia del comercio popular español: ¡Bienvenido al Blas Friday!

Los mercadillos no sólo son el lugar idóneo para conseguir licras, perfumes y bolsos a precio de ganga sino también para deleitarnos con el peculiar uso del lenguaje de los vendedores, generalmente a voz en grito (“¡Señora, que lo que robo por la noche te lo vendo por la mañana!”), pero también en formato escrito, con esa singular mezcla de descaro, ortografía libre y humor calé que tanto nos gusta en esta casa.

Las imágenes han sido tomadas de multitud de sitios, incluyendo La Llavadora, Jo Que Cosas, La Broma, Kioner o Flickr.

Ven al mercadillo trucho:

