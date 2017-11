Un piloto dibuja un gigantesco pene gigante sobre el cielo de Washington

Strambotic

Encima recochineo, pensarán los conspiranoicos: el piloto de un caza militar dibujó un pene gigantesco en el cielo del estado de Washington utilizando el avión como pincel y las estelas de condensación como tinta. La performance no ha gustado ni pizca al alto mando de la Marina, que ha prometido investigar el caso, informa la edición española de Gizmodo.

Poco después de que la cadena de televisión local KREM 2 hiciera público el misterioso avistamiento registrado por decenas de habitantes de la zona, la Marina salió al paso del suceso reconociendo que el pene era obra de alguno de los pilotos de la cercana base militar y pidiendo disculpas.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj

— Anahi Torres (@anahi_torres_) 16 de noviembre de 2017