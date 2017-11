Jesús Gil: “Mi error fue tratar a los futbolistas como personas”

Iñaki Berazaluce

Foto: Marca.

Durante dos décadas, la oronda sombra de Jesús Gil y Gil (1933-2004) sobrevoló el fútbol, la política y los medios de este país. Si no llegó más alto fue porque los jueces consiguieron frenar -tarde, pero a tiempo- sus tropelías en Marbella y en el Atlético de Madrid, donde “asaltó sistemáticamente las arcas”, según detalla el periodista Iván Castelló en su recién publicada biografía sobre el personaje: ‘Salvaje’ (Contra Ediciones).

Atlético confeso, Castelló relata cómo cayó desde jovencito en el embrujo del constructor soriano (“le voté porque nos regaló un llavero y un billete de tren para la final de Copa en Zaragoza”) y, con el tiempo, sufrió los desmanes del ostentóreo Gil y Gil en el Atlético, incluidos el descenso a Segunda, el desmantelamiento de la cantera y sus feroces ataques a entrenadores y jugadores de un deporte que “ni le gustaba ni entendía”.

¿En qué ha cambiado tu percepción de Jesús Gil tras escribir el libro?

Al final, cuando hurgas tanto en un personaje hay que tener presente el lado humano. En el caso de Jesús Gil, el galáctico fue él: un personaje con las ideas muy claras, de lo que quería conseguir, y a fe que lo consiguió, pero con un problema, y es que nunca reparó en los daños colaterales de sus acciones.

Objetivos como, por ejemplo, usar el Atleti como trampolín para alcanzar la alcaldía de Marbella…

Él tenía metas mayores, aunque es demasiado fácil concluir que su objetivo era llegar a ser alcalde de Marbella. Lo que sí tenía claro es que mandando en Madrid, y en un deporte que ni le gustaba ni controlaba, sí podía resultar más sencillo el acceso a otras metas mayores. Yo no tengo muy claro si tenía fijada la meta de Marbella, pero que tenía otras metas asociadas a su rol de promotor inmobiliario, eso es seguro.

Abrió un camino a otros muchos, como Florentino en la actualidad o Lorenzo Sanz antes en el Real Madrid: utilizar la presidencia de un equipo grande como llave para los negocios, que es lo que de verdad importante.

Desde luego, y no sólo en el Madrid, sino también en el Barcelona, con los últimos presidentes: la gestión de clubes profesionales de fútbol es un negocio corrupto. Últimamente ha caído hasta la cúpula de la FIFA. Estamos en una vorágine social que empieza a finales del siglo XX y en la que seguimos en este siglo XXI en la que todos quieren más. Es difícil encontrar a algún presidente que se conforme con eso.

En el caso de Gil y Gil también queda patente en tu libro el asalto absoluto y sistemático a las arcas del Atlético de Madrid.

Estamos antes un personaje que estuvo varias décadas simulando un atraco perfecto, resumiendo un poco la historia de Gil en sus negocios en Los Ángeles de San Rafael, en el Atlético y en Marbella. Él contaba para su estrategia con dos elementos: una deuda que siempre puedes renegociar y esa peculiaridad de que en España la justicia va muy lenta. Gil se hizo con un ejército de abogados y con una persona muy inteligente, que era José Luis Sierra, que era su cerebro en la sombra, y sabía cómo moverse y defenderse ante lo que intuía que iba a venir.

Hay quien asegura que el ataúd de Jesús Gil iba vacío y el sigue escondido en algún recóndito paraje del globo.

Esas teorías de la conspiración le han ido bien al personaje, han engordado su leyenda… como Elvis Presley. Esta historia le va como anillo al dedo, o esa otra en la que Villar le pregunta a Gil Marín “¿Cómo está tu padre?”, muchos años después de muerto… todo eso ha alimentado la esperanza de que esté en algún lugar, esperando su momento… pero no, en el libro doy pruebas fehacientes de que falleció.

“Gil pudo ser el Trump español”, escribes en el prólogo.

Viendo como actúa Trump en el puesto más importante al que puede aspirar un ser humano, creo que todos identificamos maneras de Gil. Si hubiera sido americano, Trump se hubiera inspirado en los modos de Gil, y si Gil estuviese hoy vivo, su Twitter sería épico. No dormiría jamás.

O Jesús Gil en La Moncloa…

Jesús Gil llegó al Atlético de Madrid por las urnas (yo mismo de jovencito le voté porque me daban un llavero) y luego ganó cuantas veces quiso las elecciones en Marbella. Esa es seguramente una deuda que tenemos en España: el haber permitido la aparición de personajes como estos o José María Ruiz-Mateos.

José María Caneda (el que recibió una yoya en la sede de la Liga de Fútbol): “Era bruto pero no era malo. Atacaba cuando tenía miedo”.

Creo que es una definición bastante buena. Con el paso del tiempo nos ha quedado una versión dulcificada del Jesús Gil divertido y estrambótico, casi un personaje cómico, pero las consecuencias de sus desmanes son muy serias: en Marbella todavía están pagando las deudas de lo que saqueó, o los 58 muertos de Los Ángeles de San Rafael por construir sin permiso, por no hablar del estado en que dejó al Atlético, con un continuismo de la familia Gil que no convence.

58 muertes por los que fue condenado a cinco años de cárcel, pero sólo cumplió tres porque le indultó Franco.

Y no sólo Franco. Gil y Gil es posiblemente el único ciudadano español que fue indultado por el franquismo y el socialismo, en este caso por un delito menor, la reventa de un chalet embargado. Pero es que si no le hubiera indultado el gobierno socialista no hubiera podido presentarse a las elecciones. Es tremendo.

¿Cómo pudo librarse de la cárcel?

Hubo una serie de componendas propias de la decadencia del franquismo en los que al parecer su madre juega un papel destacado, hasta que al final Francisco Franco decida que ha cumplido la condena merecida.

En su cuenta de tropelías deportivas está haber desmantelado la cantera del Atleti.

Se cargó las categorías inferiores, lo que permitió que Raúl González, que era tan atlético como yo, se convirtiera en el ídolo de la afición rival, un error histórico. En la época de Gil, el Atlético no fue nadie en Europa y su trayectoria fue mediocre en la Liga.

Jesús Gil (derecha), con Imperioso. Foto: ABC.

“Mi error fue tratar a los futbolistas como personas”

Él termina desencantado del fútbol. Para él, el fracaso deportivo no es culpa suya sino siempre es de los entrenadores y los jugadores. Gil reunía a la plantilla en una sala en el Vicente Calderón y él, con el manos libres desde Marbella, los ponía finos uno a uno. Termina desencantado, pierde la categoría, luego no despunta cuando vuelve a Primera, y entonces llega a llamarlos “hijos de puta”. Al final, es su fracaso.

En un universo paralelo en el que Gil no hubiera existido, ¿cómo el Atleti de hoy?

El Atlético de Madrid tenía una crisis importante en la época, a finales de los ochenta, pero un año antes de la llegada de Gil había jugado la final de la Recopa de Europa y el día siguiente de las elecciones juega la Final de la Copa del Rey. El Atlético hubiera seguido siendo lo que es, el tercer club de fútbol español. Hubiera seguido ganando la Liga y la Copa periódicamente y asomándose de vez en cuando a Europa. Deportivamente, Gil no hizo más grande al Atlético, más bien al contrario.

