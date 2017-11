Kenia culpa al turismo gay de contagiar a sus leones salvajes

Strambotic

Los kenitatas están escandalizados por la difusión de unas imágenes de dos leones macho haciendo la “caidita de Nairobi” en un parque natural. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo naturalista Paul Goldstein, y han desatado todo tipo de acusaciones contra los turistas homosexuales que acuden a los safaris y de quien, supuestamente, se han inspirado los leones gayar.

La acusación proviene nada menos que del actual presidente del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia (KFCB en sus siglas en inglés), Dr. Ezekiel Mutua, clasificó la imagen al verla como “algo dramático de ver”.

Scientists should study this bizarre behaviour. Like in humans, the main purpose of sex is procreation. https://t.co/JL5wGR4NHW

— Dr. Ezekiel Mutua (@EzekielMutua) 2 de noviembre de 2017