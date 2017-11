Miel republicana: elaborada por abejas sin reina, de manera autogestionada

Iñaki Berazaluce

¿Por qué le llaman “reina” cuando quieren decir “madre”? Un apicultor catalán ha etiquetado su miel artesanal como “Mel Republicana“, es decir, se trata de miel “elaborada sin reina” por “abejas autogestionadas”. La etiqueta recomienda consumir la miel “con esperanza y alegría”.

Poco más sabemos de este apicultor, porque no hay ninguna otra referencia aparte de algún tuit con una imagen del tarro de miel. Sin embargo, en nuestra búsqueda hemos encontrado una segunda miel con la misma filosofía jacobina. Se trata de L’Abella Republicana, elaborada por el apicultor Joan Codinach en Totelló (Barcelona):

“Cuando miro en mi colmena no veo que ninguna abeja lleve corona. Sí que hay una que es la madre de todas las demás: es la abeja madre, no la abeja reina”, me cuenta Codinach por teléfono. El apicultor catalán no conoce la “Mel republicana” pero no se sorprende de la coincidencia con su propia etiqueta: “La república no se refiere ni a Cataluña ni a España. Simplemente es una organización social en la que no hay ni rey ni reina, que no sirven para nada”.