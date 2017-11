Esta psicóloga se desnuda para “animar a sus pacientes a sincerarse”

Strambotic

Una psicóloga de 29 años y de buen ver cree haber hallado la llave secreta para acceder al subconsciente de sus pacientes: convertir la sesión en un lento strip-tease que culmina con la mujer completamente desnuda y, suponemos, con sus clientes profundamente turbados. La primera sesión cuesta 150 dólares y se realiza a través de webcam. La entrevista personal sólo se produce a partir de la tercera sesión… con suerte.

A la consulta de Sarah White en Nueva York acuden mayoritariamente hombres, lo que es en absoluto sorprendente. Durante su formación universitaria White se dio cuenta de que había algo que faltaba y ese algo era “un interés abierto hacia la sexualidad”. La terapia clásica, remata White, “parece animar la represión del paciente en lugar de incitar a su apertura”.

“Freud usaba la asociación libre. Yo uso el desnudo”.

Según su explicación, “el objetivo es demostrar a los pacientes que no tengo nada que esconder, y animarles a que sean más sinceros”. Sarah no tiene pudor en sacar a colación al padrecito Freud: “Freud usaba la asociación libre. Yo uso el desnudo”. Mejor no saber qué pensaría Don Simón de las técnicas de su lejana pupila pero lo que está claro es que la terapia nudista está haciendo más por acercar a los hombres a la psicología que los libros de Dale Carnegie, el inventor de la autoayuda.

De momento, la doctora White dice tener unos 30 clientes activos, entre los que se encuentran una mezcla ecléctica de estudiantes universitarios con conflictos sexuales irresueltos, hombres de mediana edad con problemas de relación e incluso alguna mujer que se siente cómoda hablando con una igual en porretas.

Página web de Shara White. Visto en Daily Mail. Muchas más fotos de Miss White, aquí.

