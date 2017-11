Los sevillanos, en estado de ‘shock’ por el cartel anunciador de la Navidad

Strambotic

El pasado sábado la Asociación de Belenistas de Sevilla presentó en su sede de la calle Sierpes el cartel oficial de las Navidades, una creación del pintor Manuel Peña. Lo que pretendía ser un acto familiar y entrañable, como las fechas que se avecinan, se convirtió en un auténtico sindiós en cuanto el diseño empezó a circular por las redes, donde ha sido acusado de blasfemo, obsceno y, sobre todo, abiertamente gay (aunque no precisamente con este calificativo).

El cartel muestra al arcángel San Gabriel sosteniendo una Giralda de cuyo extremo superior surge una azucena, símbolo de la virginidad. Ésa era la intención, al menos, porque los sevillanos se quejan de que “parece el cartel de una sauna gay” y que la Giralda surge de la entrepierna, con la consiguiente connotación fálica: “Pues yo creo que me voy a sacar la Giralda”, titula maliciosamente la página de Facebook Amanece que no es poco.

Tal ha sido el revuelo montado en las redes que el autor ha escrito un artículo en ABC Sevilla intentando explicar su controvertido cartel y templar los caldeados ánimos de sus vecinos:

“Solo puedo decir que pocos han bajado la mirada y apreciar a una Sevilla llena de luz rodeada por las cinco estrellas con forma de mariquillas que posee en su pecho la Esperanza y en cambio muchos han dado rienda suelta a su imaginación para llegar a la conclusión de que el ángel no es Ángel, La Giralda no es Giralda y la azucena no es azucena”.