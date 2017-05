Indra, la extravagancia militar de la ‘Operación Lezo’

Biografía

No hace tanto tiempo que vivía conectado a 'Matrix' sin dudar de la realidad que se presentaba ante mí. Entonces, los ejércitos del Régimen, medios de comunicación masivos, y las industrias del Miedo y del Ocio, aplastaron cualquier intento de pensamiento crítico. A su vez, todos los individuos sometidos (incluido yo) formábamos una sociedad en la que nos oprimíamos unos a los otros con nuestro propio sometimiento. Curiosamente, lo hacíamos creyendo ser más libres de lo que jamás lo habían sido nuestros antepasados, pero siendo más esclavos que cualquiera de ellos. Tal era la opresión que vivíamos en una prisión sin grilletes. Hoy, gracias a internet y a la 'desconexión', me siento más libre que nunca y, también, más solo... Mi trabajo se resume en conseguir que muchos más sean conscientes de la realidad y se desconecten o, al menos, organizar la suficiente bulla como para que me encierren en un psiquiátrico. Cualquiera de las dos opciones sería buena dado que, al menos, alguien tiene que estar loco en este histérico mundo: o España es un psiquiátrico entero o los subversivos estamos de atar. Tal vez, lo peor de todo es que aún no sé qué sería peor, si lo primero o lo segundo...