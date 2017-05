¿Por qué no hay participación ciudadana y se dedican más recursos en la Auditoría del Ayuntamiento de Madrid?

Merche Valls y Yago Álvarez

Miembros de la PACD Madrid

Por fin el Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado 23 de marzo el primer informe de la auditoría de las políticas públicas que está llevando a cabo la Subdirección General de Auditoría de la Deuda y Políticas Públicas.

Realizar una auditoría de esta naturaleza nace del compromiso electoral adquirido por Ahora Madrid ante las demandas ciudadanas de una mayor transparencia y control sobre las cuentas públicas.

Ahora Madrid es un partido político autodefinido como «candidatura ciudadana de unidad popular» y constituido en «partido instrumental sin vida orgánica» más allá de ganar las elecciones municipales de 2015 al Ayuntamiento de Madrid.

¿Candidatura ciudadana de unidad popular?…entonces ¿Por qué no hay participación ciudadana en el cumplimiento de uno de los compromisos electorales que más pueden cambiar las cosas a mejor dentro de la gestión de cualquier ayuntamiento? ¿Por qué renunciar a su propia naturaleza?

El Ayuntamiento, en manos de Ahora Madrid, no está dando a esta auditoría la importancia que merece ni está destinando los recursos necesarios para poder investigar la multitud de casos que este informe preliminar desvela. Se han necesitado casi dos años sólo para identificar los asuntos susceptibles de ser auditados.

Se nos ocurren varios motivos: a) el Ayuntamiento está pasando de puntillas sobre este tema tratando de no hacer demasiado ruido al ser algo que incomoda a la oposición; b) a muchas empresas con las que el Ayuntamiento ha tenido o tiene contratas e incluso a parte del propio gobierno de Ahora Madrid no les gusta que se revuelvan antiguos contratos y viejas facturas que prueben algunos sobrecoste, ilegalidad o deuda de carácter ilegítimo; c) no todo Ahora Madrid está de acuerdo con cumplir este punto de su programa electoral…

Pero no estamos aquí para averiguar el porqué, estamos aquí para denunciar y reclamar la falta de recursos dedicados, la lentitud del proceso, la nula participación ciudadana en este proceso de auditoría, cuando se supone que uno de sus principales objetivos es habilitar mecanismos de control ciudadano sobre las cuentas y las políticas públicas de la administración local.

Incidimos especialmente en el último aspecto. Hasta la fecha todo el trabajo ha sido desarrollado por técnicos del ayuntamiento y, si bien es cierto que hace pocas semanas, con la creación de los Foros Locales, se han creado mesas de auditoría en varios distritos, no se sabe qué papel van a jugar estas mesas en el proceso ni hay un plan de participación ciudadana definido.



Para la Plataforma Auditoría de la Deuda (PACD), que viene promoviendo Auditorías Ciudadanas de las Administraciones Públicas en todo el Estado, la auditoría no es un fin en sí mismo, sino un medio de empoderamiento de la población para librarse del sometimiento de la Deuda y de los recortes derivados, y ejercer un mayor control sobre las cuentas públicas, así como derimir responsabilidades y denunciar a las personas responsables.

Una Auditoría Ciudadana pretende ir más allá de lo legal y plantea descubrir qué gastos o ingresos del Ayuntamiento, y la deuda derivada, pueden considerarse ilegítimos por haber causado un perjuicio a la población o haber vulnerado derechos humanos, civiles, económicos, culturales, ambientales o de género de una parte de la población en favor de los intereses de una minoría.

La participación ciudadana es imprescindible, pues la población es la única soberana para de determinar si una actuación pública acometida en su barrio o distrito es legítima o ilegítima.



No queda más remedio…los distritos toman la iniciativa



Al poco de llegar Ahora Madrid al gobierno de la capital, la PACD propuso al consistorio un modelo de participación ciudadana para la auditoría, al que el Ayuntamiento aún no ha dado respuesta. Ante la pasividad del Ayuntamiento, la ciudadanía se ha organizado y se han creado grupos auditores en varios distritos como Usera, Arganzuela y Moncloa, que han iniciado procesos de auditoría independientes del Ayuntamiento. Los casos auditados por estos grupos están accesibles en la web http://madridauditamadrid.org y entre ellos se encuentra la M30, la caja Mágica, el mercado de frutas y verduras de Legazpi, los contratos integrales de limpieza o los cursos de formación de los centros culturales. Estos grupos están investigando contratos, compra-ventas de inmuebles, costes de los servicios públicos, dotaciones y usos en los distritos, así como evaluando la transparencia del Ayuntamiento madrileño.

A pesar de las dificultades para conseguir determinada información pública, se han realizado interesantes hallazgos y la próxima semana se presentarán los resultados preliminares de algunos de estos casos en los respectivos distritos.

¡No debemos, no pagamos!

