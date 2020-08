Prohibición de fumar en la calle: una buena medida, pero que no frenará la pandemia

El primer paso lo dio Galicia y Canarias ha anunciado que lo hará mañana. Quedará prohibido fumar en la calle si no se puede guardar la distancia de seguridad de dos metros.

Otras CCAA (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi) han dicho también que estudiarán esta medida.

En realidad no es más que la consecuencia lógica de tener que llevar mascarilla en la calle: ¿qué sentido tiene la mascarilla obligatoria si alguien se la puede quitar para fumar y "extender" su aire alrededor?

¿Es diferente la evolución del covid en los fumadores?

Sí. Sabemos que los fumadores tienen más probabilidad de desarrollar una forma grave de covid.

En el último mes se han publicado diferentes estudios sobre la relación entre el tabaquismo y la infección por coronavirus que han sido revisadas por la Organización Mundial de la Salud. La conclusión es clara: fumar es una condición prevalente entre los pacientes hospitalizados. Los fumadores muestran una probabilidad del doble de presentar una forma complicada de covid.

No parece ninguna sorpresa: desde hace décadas sabemos que fumar cualquier tipo de tabaco reduce la capacidad pulmonar, aumenta la probabilidad de infecciones respiratorias y complica las enfermedades que de ellas se deriven.

Lo que no está claro aún es si existe alguna relación entre la nicotina y la infección. Como señala el "Centre for Evidence-Based Medicine" de la Universidad de Oxford, existen vías biológicamente plausibles a través de las cuales la nicotina puede afectar al SARS-CoV-2, pero la importancia clínica aún no se conoce.

Además, la acción de fumar incluye contacto con las manos y con los labios de la superficie de los cigarrillos, que podría estar contaminada. Fumar shishas o pipas de agua también podría multiplicar las probabilidades de contagio, pues suele ser un ritual social.

¿Los fumadores contagian más que los no fumadores?

Como decíamos al principio, no tiene mucho sentido obligar a la gente a usar mascarillas por la calle y permitir, a la vez, que la gente fume. Para fumar tienes que quitarte la mascarilla y "echar tu aire" alrededor.

Científicamente no está aún demasiado claro si el aire que exhalan los fumadores contiene más virus que el de los no-fumadores. La transmisión aérea del coronavirus sigue siendo un tema de intenso debate entre los investigadores.

Sabemos seguro que el coronavirus se transmite por las "gotitas" que echamos al hablar, al gritar, al cantar. Pero, ¿se transmite también en el humo del tabaco? No lo sabemos con certeza.

Jose Luis Jimenez, profesor de Química en la Universidad de Colorado y uno de los mayores especialistas en transmisión por aerosoles explicaba esto:

"En España algunos piensan que el humo del tabaco puede contagiar el virus. Que yo sepa esto es totalmente incorrecto. Usamos el humo solo como analogía para visualizar como se mueven por el aire las partículas respiratorias con virus. Lo que sí es un problema es quitarse la mascarilla. Pero para fumar y para cualquier otra cosa. Si se hace en la calle y a suficiente distancia de otras personas (es decir, si las otras personas no huelen durante mucho tiempo el humo), entonces el contagio es muy improbable.

Por aclarar: vemos el humo con nuestros ojos porque está compuesto de aerosoles. Hay muchas más partículas de humo que partículas respiratorias (que por eso no se ven). Esas partículas de humo han estado en los pulmones y algunas se han quedado depositadas allí (eso crea los problemas de salud que causa el tabaco). Pero las partículas de humo que salen no han tenido contacto con las paredes del sistema respiratorio: las que tuvieron contacto se quedaron allí pegadas. Y el virus no salta de las paredes del sistema respiratorio al humo que está en los bronquios. El virus se aerosoliza desde el fluido respiratorio o la saliva por procesos mecánicos: vibración de las cuerdas vocales, movimientos de la lengua al pronunciar o procesos similares en los pulmones".