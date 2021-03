¿Las personas ya vacunadas pueden continuar transmitiendo del virus?

En el post de ayer explicábamos lo efectivas que son las vacunas para prevenir que alguien que ha sido inoculado desarrolle síntomas de covid, acabe en el hospital o fallezca por la enfermedad. Esos resultados espectaculares se han confirmado en los ensayos clínicos y también en primeras campañas de vacunación masivas "en el mundo real".

Pero aún queda una pregunta por resolver: ¿las personas ya vacunadas, aunque gracias a eso eviten la enfermedad, pueden continuar aún transmitiendo el virus a otras personas?

Los dos tipos de inmunidad que puede conceder una vacuna: inmunidad efectiva vs. inmunidad esterilizante

No todas las vacunas conceden el mismo tipo de inmunidad. Hay dos categorías:

Inmunidad efectiva: Estas vacunas evitan la aparición de síntomas y el desarrollo de la enfermedad, pero no evitan que el virus se meta en el cuerpo, se multiplique (aunque en menos cantidades que sin vacuna) y pueda transmitirse a otras personas.

Ejemplo: la vacuna de virus inactivado frente a la polio es efectiva al 90%, pero no concede inmunidad esterilizante.

Inmunidad esterilizante: Estas vacunas consiguen que el sistema inmunitario elimine completamente el virus que entra en el cuerpo. Así no sólo se evita la enfermedad sino que además tampoco puede transmitirse a otras personas.

Ejemplo: la vacuna frente al virus del papiloma humano sí que concede inmunidad esterilizante.

Una vacuna que proporcione inmunidad esterilizante es superior a una que sólo ofrezca inmunidad efectiva, pero es algo que no siempre puede conseguirse.

¿Qué implicaciones tiene que una vacuna no sea esterilizante?

Si la vacuna no es esterilizante, el coronavirus seguirá circulando entre nosotros. No causará daño importante a quienes estén vacunados pero podría hacerlo si llega a alguna persona que por alguna razón no ha recibido la vacuna.

Otro de los peligros de que la inmunidad no sea esterilizante es que el virus tiene más oportunidades para mutar y se origine en el futuro alguna variante que pueda dar problemas. Aunque, como hemos visto en otras veces en este blog, este coronavirus muta bastante despacio.

¿Cuáles son las bases biológicas de la inmunidad esterilizante?

La respuesta del sistema inmunitario ante un virus es enormemente compleja, pero tres de sus elementos principales son los anticuerpos, los linfocitos B y los linfotitos T.

Para conseguir inmunidad esterilizante, los anticuerpos son la clave fundamental. Los anticuerpos son unas moléculas que se "pegan" a la superficie del virus y evitan que se introduzca en las células. Los virus sólo pueden multiplicarse si han entrado al interior de una célula. Si la cantidad de anticuerpos neutralizantes es suficiente, todos las partículas virales que entran son inactivadas por los anticuerpos, no pueden multiplicarse y el virus no puede transmitirse a otra persona.

Una de las cuestiones fundamentales es determinar qué nivel de anticuerpos y durante cuánto tiempo duran para conceder inmunidad esterilizante.

¿Cómo se mide si una vacuna genera inmunidad efectiva o inmunidad esterilizante?

La idea es seguir a las personas que ya han sido vacunadas y hacerles regularmente (cada semana, por ejemplo) una PCR. Aunque no desarrollen ningún síntoma por estar vacunados, podría ser que alguna PCR diese positiva si la inmunidad no es esterilizante.

¿Qué sabemos ahora sobre la inmunidad frente a la transmisión que generan las vacunas?

Astra - Zeneca: Según este preprint de la Fase III del ensayo de Astra-Zeneca, el número de PCRs positivas en el grupo vacunado caería un 67%, lo que implica una importante reducción en la transmisión con esta vacuna.

Pfizer: Un análisis publicado en The New England Journal of Medicine con más de 600.000 personas vacunadas y 600.000 sin vacunar en Israel muestra una efectividad del 92% frente a cualquier infección (también asintomáticos).

Aunque los datos son esperanzadores, determinar si una vacuna produce inmunidad esterilizante es una tarea compleja y deberemos esperar a estudios más detallados para tener una respuesta definitiva.