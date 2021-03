¿Cuándo habrá vacuna para los niños?

La covid es una enfermedad que afecta de manera extraordinariamente desigual a diferentes grupos de edad: mientras las personas más mayores corren un serio riesgo de fallecer si se contagian, la inmensa mayoría de los niños apenas desarrollan síntomas tras la infección.

¿Por qué la covid es menos severa en los menores?

Es una pregunta en la que el debate está aún abierto. En diciembre de 2020 se publicó este review que reúne las hipótesis científicas que se manejan:

1) Los niños podrían tener una menor concentración y diferente distribución de los receptores ACE2, que son los que utiliza el virus SARS-CoV-2 para entrar a las células.

2) Los niños están expuestos a infecciones víricas de manera más frecuente (en particular de otros coronavirus) y eso podría darles cierta protección.

3) Las vacunas que han recibido para otras enfermedades podrían modular su sistema inmunitario y ayudarles a combatir otras infecciones más allá de los objetivos originales de esas vacunas.

4) Tienen menos comorbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión, etc.) que se asocian a una mayor gravedad de la covid en adultos.

5) Su sistema inmunitario "innato" (la primera línea de defensa frente al coronavirus) presenta una respuesta más potente que el de las personas mayores.

6) Tienen el endotelio (el tejido que cubre los vasos sanguíneos) menos dañado y eso evita la aparición de microtrombos que complican la enfermedad en mayores.

Aún así, un pequeño porcentaje de niños sufre una enfermedad grave tras infectarse con el virus.

Además de la típica neumonía de la covid, otros desarrollan un síndrome llamado MIS-C (por sus siglas en inglés) que provoca la inflamación de diferentes órganos y se manifiesta con síntomas de fiebre, diarrea, vómitos, fatiga y disfunción cardiaca.

Un grupo de pediatras españoles liderados por Alberto García-Salido publicó este estudio sobre los pequeños admitidos en las UCI.

Según los datos del Ministerio de Sanidad más de 2.000 menores de 15 años han sido hospitalizados por covid durante la pandemia y 33 han fallecido.

¿Los menores aparecen en los planes de vacunación?

No, por ahora no. La razón es que ellos no estuvieron incluidos en los ensayos clínicos de las vacunas.

La vacuna de Pfizer sólo está autorizada para los mayores de 16 años.

Las vacunas de Astra Zeneca, Moderna y Johnson & Johnson solamente están autorizadas para los mayores de 18 años.

¿Se harán ensayos clínicos de las vacunas en menores?

Sí, algunos de esos estudios ya están en marcha. Una vez las vacunas ya han sido aprobadas para los adultos, el procedimiento usual es ir probando las vacunas en adolescentes para luego ir bajando la edad de los grupos en los que se experimenta. A eso se le suele llamar "desescalada en edades".

Pfizer está haciendo ensayos clínicos en adolescentes de 12 a 15 años.

Moderna inició en diciembre un ensayo clínicos en adolescentes de 12 a 17 años.

Astra Zeneca ha iniciado un ensayo clínico en niños de 6 a 17 años.

¿Cuándo se aprobarán las vacunas para los más pequeños?

Según anunció la semana pasada Anthony Fauci, el líder en enfermedades infecciosas que asesora al gobierno de EEUU, los datos sobre la vacunación y la posible autorización de vacunación a adolescentes podría producirse alrededor del otoño de este año.

Los datos de Israel

Antes de tener datos de ensayos clínicos en menores, las autoridad sanitaria de Israel ya han inmunizado a más de 600 niños entre las edades de 12 a 16 años y no ha detectado efectos secundarios severos.

Las dos razones fundamentales para vacunar a los niños

1) Si queremos limitar al máximo la circulación del virus, sería absurdo dejar a un grupo de la población sin vacunar.

2) Aunque el porcentaje de menores que desarrolla complicaciones graves por la infección del coronavirus sea muy pequeño, eso es sufrimiento que podría evitarse si tenemos una vacuna pediatrica efectiva.