Supercontagiadores: el 2% de los infectados tienen el 90% del virus

Cada vez parece más claro que los brotes de covid están dominados por unos pocos "supercontagiadores". Según un estudio recién publicado en los Proceedings of the National Academy of Science, un 2% de los infectados tienen el 90% de los virus.

¿Cómo se mide la ‘cantidad’ de virus que tiene una persona?

Para explicar esto, hay que entender cómo funciona una PCR:

El objetivo de una PCR es determinar si una persona tiene material genético del virus. Detectar ese material genético en una muestra no es nada sencillo. (Pues hay muchas otras cosas en una muestra).

¿Cómo hacerlo entonces? Una vez tienes la muestra en el laboratorio, la PCR consiste en ‘dar órdenes’ al material genético que estás buscando para que se multiplique una y otra vez.

Si la muestra original no tenía virus, seguirá sin tener virus después de todos esos ciclos de multiplicación (y la PCR saldrá negativa).

Si la muestra original sí tenía virus, entonces después de los ciclos de multiplicación habrá millones de veces más, será fácilmente detectable y la PCR saldrá positiva.

Si detectas el virus en pocos ciclos es porque había muchos virus

Exacto. La ‘cantidad’ de virus que había en la muestra original se puede calcular por el número de ciclos que he tenido que hacer para detectarla.

Si había muchos virus en la muestra, con unos pocos ciclos de multiplicación ya lo habré detectado.

Si había pocos virus en la muestra, necesitaré hacer más ciclos de multiplicación para detectarlo.

El número de ciclos necesario para detectar el virus en una muestra suele representarse por el parámetro ‘Ct’. (Para comparar Cts hay que ser cuidadoso y que todas las muestras sean tratadas con el mismo procedimiento).

No son virus sino viriones

Los virólogos suelen hacer la distinción entre ‘virus’ y ‘viriones’.

Virus es el término para denominar al patógeno. Virión es cada unidad individual de ese virus. (Un ejemplo para ver la diferencia: ‘estás contagiado por el virus que causa la covid y tienes un millón de viriones en cada milímetro cúbico de saliva’).

Distribuciones dominadas por los extremos

Mirad el siguiente gráfico: muestra la distribución de la carga viral en una población de 1.405 positivos.

Como podéis ver, la mayoría de esas personas tienen alrededor de 1 millón de virus por mililitro de saliva. Pero también hay gente con mil millones y unos pocos con un ¡un billón! por cada mililitro.

Esto se puede ver mejor si hacemos nuestra escala logarítmica:

Curiosamente no hay diferencia en la distribución de carga viral entre las personas con síntomas y los asintomáticos