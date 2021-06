La variante delta sigue creciendo, pero no puede con las vacunas

La variante delta del coronavirus (conocida anteriormente como 'variante india') sigue creciendo en Europa. Los mejores datos para seguir su evolución nos los proporciona el Reino Unido, donde la cooperación entre la sanidad pública y un grupo de institutos de investigación están consiguiendo secuenciar el virus en el 70% de los casos positivos.

Mirad el siguiente gráfico para el caso particular de Escocia: el número de positivos (en color verde) lleva subiendo desde hace seis semanas. Sin embargo, el número de hospitalizados (en color naranja) apenas ha subido, algo completamente diferente a lo que sucedía en olas anteriores cuando nadie estaba vacunado.

Reasons to be (cautiously) optimistic:

COVID cases in Scotland have been rising steadily for 6+ weeks, but the number of patients in hospital with COVID has barely risen over that time.

This is very different to how things looked at a similar stage in October. pic.twitter.com/UH8MbG7zet

— Colin Angus (@VictimOfMaths) June 22, 2021