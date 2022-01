Científicos de todo el mundo se unen para construir el libro de la vida

Todos los seres vivos sobre el Planeta tenemos más cosas en común de lo que parecería a primera vista. Tú o yo, las flores que tengo en mi ventana o la mosca que está posada ahora mismo en las flores.

Tú, yo, las flores y la mosca tenemos el mismo origen. Dicho de otra manera: hace unos cuantos cientos millones de años, existió un familiar común del que descendemos la planta, la mosca, yo y tú.

Pero entonces, ¿por qué las moscas son moscas, las plantas son plantas y nosotros somos personas?

Pues es muy buena pregunta. Tan buena pregunta, que los filósofos llevan milenios tratando de responderla.

La Ciencia Moderna nos proporciona una buena respuesta: hay una molécula llamada ADN que contiene las instrucciones para construir cada organismo. Una diferencia entre las personas y las moscas es que el ADN de las moscas contiene las instrucciones para construir dos alas para volar y nuestro ADN tiene instrucciones para construir dos brazos y dos piernas.

Pero, como salimos del mismo lugar, hay muchas partes del ADN que es exactamente igual en los humanos, las moscas y los girasoles.

¿Cómo se mide 'lo parecido' o 'lo diferente' que son dos ADN?

El ADN no es más que una secuencia de letras. En el caso humano, son 3,600 millones de letras.

En cierto sentido, podemos pensar en cada ser humano como un libro que contiene 3,600 millones de letras. Cada uno somos físicamente diferentes porque hay algunas pequeñísimas variaciones en esas letras. Esa información genética única que cada uno tenemos no nos determina completamente: el ambiente también nos cambia. El ejemplo canónico son dos mellizos, que comparten exactamente el mismo genoma. Aunque tienen el mismo 'libro de instrucciones', la alimentación o una exposición diferente ante eventos, los convierte en personas diferentes.

Cada ser vivo tiene entonces un libro de instrucciones. Ese libro de instrucciones tiene cierta estructura: las letras están organizadas en 'capítulos'. A esos capítulos se les llama 'genes'.

Si comparamos el ADN de un ser humano y de cualquier otro ser vivo, en seguida resulta evidente que algunos capítulos son exactamente iguales.

Por ejemplo: los científicos han entendido cómo funcionan algunos mecanismos de nuestras células estudiando el hongo que se usa para fermentar la cerveza.

Sí, sí, estás leyendo bien. Tú y yo y la planta que tengo en la ventana y la mosca que sigue posada en la planta, compartimos genes con un hongo. En nuestro libro, algunos capítulos son idénticos a los capítulos en el libro de un hongo.

¿Conocemos los 'libros' de todas las especies animales y de todas las especies de plantas?

No, ni de lejos. Sólo conocemos los libros de una ínfima fracción de organismos.

Hace 4 años, un grupo de científicos repartidos en todos los continentes, se propuso el reto de descubrir el libro de todas las especies que hay en nuestro planeta. A ese proyecto le llamaron 'The Earth Biogenome Project'. Ahora han presentado los primeros resultados.

Siguiendo con nuestra analogía, el objetivo es construir la 'Biblioteca Completa de la Vida': la colección de libros de instrucciones (el ADN) de todas las especies que existen en nuestro planeta.

¿Cuántos libros diferentes tendría esa biblioteca?

Conocemos alrededor de 2 millones de especies diferentes de eukaryotas. El objetivo es tener al menos un libro por especie, así que el proyecto debería resultar en al menos 2 millones de libros.

En la práctica, ¿cómo se construye cada libro?

Por ejemplo: imaginad que quiero construir el libro que corresponde a la planta del girasol. Tengo que extraer el ADN de una planta de girasol y pasarlo por una máquina que 'lee' el ADN y me dice exactamente cuáles son los millones de letras que lo componen.

Así dicho parece muy sencillo, pero 'leer' un ADN es una tarea técnicamente compleja. (A 'leer' un ADN, los científicos le llaman secuenciarlo). Una vez está secuenciado me tengo que asegurar que no he cometido ninguna equivocación en el proceso y que no me he perdido alguna letra. Y después de eso, tengo que organizar en 'capítulos' los millones de letras que forman el libro genético del girasol.

¿Y cuántos libros han conseguido construir por ahora?

Ya tenemos el ADN de 6,480 especies diferentes. Hasta llegar a los 2 millones de especies aún queda mucho trabajo por delante.

¿ Y qué prisa hay por construir esta biblioteca de la vida?

Hay prisa porque cada día que pasa hay especies que están desapareciendo. Por ejemplo, sólo tenemos el ADN del 0,8% de las 13,500 especies animales en peligro de extinción.

La información acumulada durante millones de años por la Evolución, se perderá para siempre.