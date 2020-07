La Europa falsa e hipócrita

Esta semana The Independent de Londres dio cuenta de que el gobierno de Boris Johnson se ha disculpado "en secreto" ante las autoridades saudíes por las sanciones que unas horas antes impuso a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi.

Esto revela una vez más la falsedad y la hipocresía de los gobiernos occidentales, y en concreto de los gobiernos europeos. Es cierto que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero los mismos calificativos son aplicables a países como Alemania y Francia.

Por un lado, el gobierno de Johnson criticó públicamente los abusos de derechos humanos que hay en Arabia Saudí y aplicó unas sanciones limitadas contra una veintena de funcionarios saudíes que participaron en el asesinato de Khashoggi en el consulado de Estambul.

Pero poco después Londres pidió en privado disculpas por lo que había hecho en público.

Se trata de una farsa de grandes proporciones. Al Reino Unido le importa un comino lo que haga o deje de hacer el gobierno saudí. Sí que le importa seguir exportando armas a destajo a los saudíes, armas que luego se usan en Yemen contra la población civil.

Pero Boris Johnson no se va a disculpar por eso, ni va a adoptar medidas coercitivas para acabar con la guerra de yemení puesto que su prioridad es seguir vendiendo armas a los saudíes, se utilicen para lo que se utilicen.

De manera que altos funcionarios británicos del ministerio de Defensa, es decir los que venden las armas, llamaron a sus contrapartes en Riad para disculparse y garantizar que el negocio de las armas pueda continuar a lo grande. Más de la mitad de las exportaciones de armas del Reino Unido va a parar a Arabia Saudí.

El caso es que el gobierno británico no se molestó en hacer públicas las disculpas "secretas". The Independent se enteró por el comunicado saudí, que lógicamente no fue desmentido desde Londres.

Para hacernos una idea de lo que en realidad hace el Reino Unido basta con citar el comunicado saudí: El ministerio de Defensa británico "expresó su gratitud a Arabia Saudí por el papel que está jugando ante las amenazas a la estabilidad en la región (...) y enfatizó el deseo de que el gobierno de su país refuerce las relaciones de defensa entre los dos países amigos, especialmente en el área de la exportación de armas a Arabia Saudí".

Estamos acostumbrados a este tipo de reacciones en Europa, donde la hipocresía reina por todo lo alto y donde se dicen unas cosas en público y se hacen otras en privado, como si los mandatarios occidentales estuvieran imitando las políticas diarias de Israel, su gran aliado en Oriente Próximo.