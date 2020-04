Hijos sanos del patriarcado

La Unidad Central de Ciberdelincuencia alertaba ayer de que las descargas de pornografía infantil había subido un 25% durante el confinamiento. Eso implica que también se está generando contenido y que se está extorsionando a niñas y niños para que lo creen ellos y se los envíen a los pedófilos. Cecilia Carrión, inspectora de dicha unidad, contaba a El Periódico que es la nueva aplicación de moda entre los menores, Tik Tok, la que han elegido los depredadores para encontrar nuevas víctimas.

Esta lacra, de la que el perfil del delincuente es obviamente masculino, hunde sus raíces en los más bajo del patriarcado. No es casualidad que los pedófilos y pederastas sean hombres. Normalmente, de hecho, ni siquiera tienen antecedentes penales. Son personas completamente funcionales, con o sin hijos, con o sin pareja, con o sin trabajo. Como cualquiera de nuestros vecinos. Tendemos a pensar que nadie en nuestro entorno es un pedófilo o un pederasta, como hace años pensábamos que jamás nos habíamos cruzado con un violador.

Esta imagen colectiva de que un pederasta es un señor que vive con su madre y no sale de casa, que te daría escalofríos si coincidieras con uno porque sería palpable que algo trama, hace que les confiemos incluso el cuidado de las criaturas. He perdido la cuenta de la cantidad de email, mensajes y audios he recibido (y yo soy solo una) de mujeres de todas las edades contándome cómo un vecino, un amigo de sus padres o directamente un familiar cercano abusó de ella cuando era menor.

El hecho de que se muestre siempre en la prensa como hombres que viven agazapados tras las pantallas de sus ordenadores fomenta que alejemos aún más la figura del pedófilo y del pederasta de nuestras vidas. Como si se tratasen de otras personas distintas a quienes nos rodean. Como si vivieran en su propio mundo y no interaccionasen con "las personas normales". Pero nada más alejado de la realidad, ellos, como los violadores, viven con y como nosotras, y viven donde vivimos todos. No llevan capucha, como esa imagen no tan antigua que teníamos de los violadores, no están escondidos en rincones oscuros esperando saltar sobre su víctima.

La inmensa mayoría de agresiones sexuales a menores son perpetradas por el entorno de la víctima. Los vídeos de violaciones a menores son grabados por personas cercanas a la víctima. No pretendo con esto crear paranoia en cada madre y padre, sino colaborar para desproteger la inmunidad con la que operan dentro de fuera de las redes, porque juega a su favor el retrato robot falso que tenemos de ellos. Juega a su favor que tan a menudo nadie sospeche de ellos en sus entornos más cercanos. Esa caricatura del pederasta disfuncional que tiene problemas mentales, que no está -porque no es capaz- de insertarse en la sociedad, es una baza con la que juegan y es una forma de desproteger a las potenciales víctimas.

La policía da consejos a padres: menos tiempo con el móvil, más supervisión, etc. Pero los contenidos infantiles no sólo son los que menores extorsionados proporcionan a los depredadores. De hecho, los más sangrantes, lo más abominables, son los contenidos que ellos mismo graban con sus víctimas.

El único denominador común en pederastas y pedófilos es que son hombres. Exactamente igual que cualquier otra violencia patriarcal: violadores, maltratadores, etc. Hombres sanos. Hijos sanos del patriarcado.

