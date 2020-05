Tanto las llamadas al 016 como las consultas online a este servicio se han disparado durante el confinamiento. Marisa Kohan ha hecho un desglose de cifras oficiales que da verdadero pavor, y le invito a que le echen un ojo.

Las llamadas, en concreto, han crecido un 60% entre abril de 2019 y este abril. Esto no se debe a que la sociedad ha despertado milagrosamente y se está denunciado lo que hace un año no se denunciaba. No ha habido tiempo material para esta explicación, lo único que explica este aumento vertiginoso es el encierro debido a la pandemia. Y no sólo se ha producido en España, por supuesto, en América Latina también se han disparado las denuncias por violencia machista y los rescates a mujeres en riesgo. Alberto Pradilla lo explica en este otro artículo.

Si las denuncias son siempre la punta del iceberg de cualquier tipo de violencia machista, podemos -sólo- imaginar cuál ha sido el aumento de la violencia contras las mujeres durante el confinamiento alrededor del mundo.

Si nos detenemos un momento, podemos darnos cuenta de que cualquier canal por el que nos llegan noticias sobre la violencia que sufrimos por ser mujeres se centra en las víctimas. Una mujer es asesinada. Una joven es violada. Aumenta la violencia contra las mujeres. Incluso hay presidentes de países que llaman a este aumento "daños colaterales del confinamiento". Un sinfín de formas, no siempre intencionadas, de esconder a quienes crean y tienen el problema, y a la vez, de poner a las mujeres como únicos sujetos activos de la violencia que reciben.

Es más fácil encontrar titulares que hablan del coronavirus como si fueran personas con inteligencia para tomar decisiones que de hombres que maltratan a mujeres. Veamos algunos ejemplos:

"El coronavirus se ceba con las cuentas de Siemens Gamesa y provoca pérdidas récord". Expansión "¿Por qué el COVID se ceba con Salamanca?". Gaceta de Salamanca. "El coronavirus perdona a la mayoría de los niños". National Geographic.

No quiero decir que esta forma de expresarse esté mal. Me parece de lo más natural. Lo que creo que es preocupante es que no se haga del mismo modo cuando son los hombres quienes matan, maltratan, oprimen y violan a mujeres. Los hombres no aparecen en las noticias sobre violencia machista, aunque sean exclusivamente ellos quienes la perpetran. Y es que es muy fuerte de escuchar, de leer, de decir. ¿Por qué? Simplemente porque "hay hombres que no", es decir, porque llevamos muy dentro que #NotAllMen.

Sin embargo, a lo largo y ancho del mundo, los hombres se ceban con las mujeres todos los minutos de todos los días. Sólo en España cinco hombres son denunciados al día por violación. Cinco al día. Recordamos que las denuncias son solo la punta del iceberg.

Si no tenemos nunca problemas en decir que las mujeres sufren más violencia machista que nunca durante el encierro, ¿qué es lo nos impide decir que los hombres maltratan más que nunca durante el encierro?. ¿Qué lógica nos impide nombrar las cosas como son?

Si no nos tiembla el pulso al escribir que "El Covid se ceba con los afroamericanos" (bien ahí el lenguaje inclusivo), ¿por qué no vemos jamás que los hombres se están cebando con nosotras? Sigue siendo muy incómodo, ¿verdad? Los hombres son muchos, los hay muy buenos, los hay santos. No todos agreden de una u otra forma.

El único titular que he leído con "hombres" durante el confinamiento es el siguiente: "El coronavirus mata más a los hombres que a las mujeres (como casi todo lo demás)", El País. Ojito al paréntesis. Aquí sí se puede hablar de hombres.

La violencia machista es un problema que generan los hombres y que sufrimos las mujeres, como cualquier tipo de machismo. Pero es de tal magnitud el asunto, y está tan impregnado en la sociedad, que nos parece grave nombrarlos como sujeto en una oración. Oraciones que, muchas veces, de tantas vueltas que le damos, acaban siendo incorrectas hasta gramaticalmente: "Mujer hallada muerta en Cádiz en junio es víctima 1.005 de violencia machista", COPE.

Si no nombramos a las cosas por su nombre, no existen. Lo que no existe no se combate. La realidad es que el hogar, para millones de mujeres en el mundo, no es un lugar seguro, sino el sitio donde se genera violencia contra ellas. Violencias machistas de todo tipo. Durante el confinamiento, el único cambio que ha habido con respecto al año pasado o, simplemente, con respecto a meses atrás, es que están encerradas 24 horas al día con hombres. No son daños colaterales del coronavirus. No son efectos secundarios de la pandemia. Simplemente se trata de mujeres obligadas a pasar más tiempo en menos espacio con hombres. Son hombres cebándose con quienes deberían amar. No le demos mas vueltas a la realidad para protegerlos: los hombres, si de algo van sobrados, es de la protección y seguridad que les brindamos las mujeres.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es