Vox, el gran beneficiado del 8M

"Ser feminista no es poner en riesgo la vida de cientos de miles de mujeres", le reprochó ayer Pablo Casado a Pedro Sánchez en la sesión de control del Gobierno. Abascal añadía además que, a las mujeres, este Gobierno nos había "convertido en víctimas".

De repente, para la ultraderecha española y su prima hermana, el PP, las mujeres sí somos víctimas de algo. Pero no víctimas del sistema patriarcal y capitalista del que ellos disfrutan, sino del Gobierno por permitir la celebración del 8M. Nosotras somos víctimas de lo que ellos digan y cuando ellos lo digan. Mansplaining institucional.

Que estemos aún dando vueltas sobre el 8M, Guardia Civil y judicaturas de por medio, solo demuestra el bajísimo nivel de la derecha española. Y no hablamos ya de partidos políticos o de parásitos eternos como Abascal y Casado, sino de quienes los han puesto donde están. De esa España que aplaude discursos como los de la sesión de ayer. La España que ha de helarte el corazón.

Aplauden discursos que no buscan otra cosa que engañar y soliviantar a quienes aplauden. Especialmente a Vox, estos speechs les son necesarios para mantener viva la llama del odio, que es el motor principal que llevan a sus votantes a las urnas.

No se puede negar que lo mejor que le ha pasado al partido ultra es que el 8M se celebrase. ¿Pueden imaginar en qué estarían basando su oposición o contra qué se estarían dando cabezazos si no hubiera habido 8M? ¿Con qué estarían marcándonos la agenda? ¿Cuál sería, en ese caso, el grito de guerra? Porque su otra baza son las y los menores no acompañados, y en confinamiento no pueden esparcir mentiras sobre qué hacen o no estas criaturas.

Además, como lamentablemente no conocen la vergüenza (ni se la van a presentar porque no es necesaria para su negocio), Vox sigue echando leña al fuego del 8M después de que ellos mismos se hayan manifestado en plena pandemia. Siguen hablando de una manifestación de hace tres meses, que se celebró en todo el mundo, para criticar la gestión de su oposición, a la vez que salen a la calle en sus coches de lujo para reclamar "libertad". Por un lado, piden explicaciones sobre por qué no se nos recluyó antes, por el otro, convocan a todo el mundo a salir a la calle, porque ya está bien de reclusión.

"La acción por la acción", una de las características que Umberto Eco listaba para detectar el fascismo: "El irracionalismo depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí, y, por lo tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas". Nos suena a todas, sí.

Da igual que sus acciones carezcan de coherencia, la clave está en simplemente moverse mucho de aquí para allá, hay que coger altavoces y gritar por un lado "reclusión" y por el otro "libertad". No es necesario ningún análisis de la realidad, muy al contrario, hay que impedir que se analice lo que está pasando. (Punto 4 de Eco: "Ninguna forma de sincretismo puede aceptar el pensamiento crítico".

Lo importante es ser rápidos, confundir, decir "A" un martes y "B" el jueves. Lo vital no es que haya profundidad o reflexión en "A" o "B", al revés, porque lo que llena el pecho de sus votantes es que sobre los rótulos entrecomillados en TV con la última mentira (que saben que es mentira) aparece una foto de su líder con una mascarilla verde guardiacivil con una bandera de España pegada. (Punto 7 de Umberto Eco: "A los que carecen de una identidad social cualquiera, el Ur-Fascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país).

En otras palabras, nada le ha venido mejor a Abascal y sus secuaces que el 8M en particular y el feminismo en general para entrar en el poder. (Eco, punto 6: "El Ur-Fascismo surge de la frustración individual o social. Lo cual explica por qué una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, desazonadas, por alguna crisis económica o humillación política, asustadas por la presión de los grupos sociales subalternos"). Por eso esta lucha por la liberación de la mujer es usada y tergiversada constantemente por sus voceros, por eso es uno de los pocos pilares sobre los que se sustenta su existencia. Feminismo, migración y diversidad de cualquier tipo. "El Ur-Fascismo crece y busca el consenso explotando y exacerbando el natural miedo de la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista, o prematuramente fascista, es contra los intrusos. El Ur-Fascismo es, pues, racista por definición".

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es