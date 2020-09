Recomendación semanal: 'Las 100'

Estos meses atrás he estado haciendo recomendaciones de contenidos o autoras feministas de muchos ámbitos y temáticas diferentes. Aquí podéis echarle un ojo.

Hoy vengo a hablar solo de una serie. Merece más allá de unas líneas, a pesar de no ser la mejor serie que haya visto ni, en realidad, se le acerque. Se trata de The 100, traducido (muy mal, en mi opinión) como "Los 100", en masculino.

En honor a la verdad, tengo que decir que hace unos años empecé a verla y la dejé a los pocos minutos. Decorados malísimos, reparto demasiado yankilizado y pseudo-adolescente para mi gusto. Pero unas amigas me convencieron de que debía darle una segunda oportunidad. Soy fan de darle segundas oportunidades a las series, la mayoría de las veces, quien me presiona, llevaba razón y yo había sido pelín intransigente. Así que, vale, le di una segunda oportunidad.

En el capítulo seis de la primera temporada ya andaba yo nerviosa. Más decorado de cartón piedra, más treintañeros haciéndose pasar por adolescentes (¿qué pasa con esto, por cierto? por qué no hay adolescentes haciendo de adolescentes? ¿Por qué hay personajes de instituto que tienen la barba más cerrada que los profesores?). Y mis amigas me volvieron a decir que no se me ocurriera dejarla. Así que seguí.

No hago ningún spoiler si digo que el cartón piedra y el croma sigue sacándote de vez en cuando de la serie, pero... efectivamente, es una serie que merece la pena ver, disfrutar y compartir. Más allá de la trama, que cambia continuamente y te puede gustar más o menos, más allá del guión, más allá de que a veces parezca un folletín, es la única serie que he visto en mi vida donde, desde el principio hasta casi el final (son 7 temporadas, aún no la he acabado pero casi), no hay ni una sola escena de violencia sexual, agresión o abuso machista, ni una sola mención a las mujeres en tono jocoso siquiera. Las protagonistas, temporada tras temporada, son ellas. Y ellas son quienes ostentan el poder en cada momento. Desde la tribu del Cielo hasta la tribu de los Árboles. Hay luchas internas, guerras, paz y coaliciones, estrategias políticas, traiciones, amor, odio... pero en ningún momento las mujeres dejan de participar de forma activa y vital en todo ello. Sin ellas, no hay serie. Tan simple como eso.

Para quienes no la hayáis visto, no sabéis lo que significa que la protagonista del Cielo sea secuestrada, por ejemplo, por un espía de la Nación del Hielo y ni siquiera la mire con lascivia. Un hombre reteniendo por la fuerza y secuestrando a una mujer enemiga y que tú estés tranquila porque sabes que no se va a representar una violación, ni un intento, ni un comentario fuera de lugar simplemente. Las mujeres son percibidas tan fuertes y respetables por los hombres como los demás hombres. Incluso los delincuentes y asesinos cometen todo tipo de crímenes menos los relacionados con la violencia machista.

Es una serie segura, donde te sientes reconocida en el miedo y la fuerza de muchas de las personajes, en la forma de querer y en la forma de detestar. En cómo se dejan el pellejo por lo que quieren y consideran justo, en el sacrificio y la entrega, en sus gritos y hasta en cómo dan muerte al enemigo.

Los hombres no solo están con mujeres y las mujeres no solo están con hombres. Hay personajes que se enamoran de ambos sexos y otros que solo de uno, del suyo propio o del opuesto. Nunca adivinarías las preferencias ni conviviendo con ellas y ellos, porque el elemento cortejo sexista no existe. No existen las miradas a escotes, no hay obviedades.

Me di cuenta de que no existían roles sexistas y fui corriendo a ver quién era la creadora de The 100, segura de que se trataría una mujer. El productor era un hombre, Jason Rothenberg, pero seguí investigando porque algo no me cuadraba. Demasiado perfecta en ese sentido. Si rebuscas un poco más, ya sí encuentras que esta serie, que empezó en 2015, está basada en los libros de una escritora llamada Kass Morgan.

No te la pierdas. Olvida el cartón piedra y el tinte sin raíces de la protagonista (imposible en un mundo apocalíptico), mereces ver una serie donde el machismo no existe y las mujeres son, sin excepción, las que gobiernan.

