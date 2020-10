Recomendación semanal: una miniserie espectacular

Hoy vengo a hablaros de una miniserie que me ha impactado de principio a fin, se trata de Little fires everywhere (Hulu) basada en el libro homónimo de Celeste Ng.

"Pequeños fuegos por todas partes" sería la traducción al castellano, y aunque hace referencia a algo concreto de la misma serie, es también la sensación que te despierta. Te atrapa y remueve a muchos niveles.

Os explico un poco de qué va sin haceros spoilers. Elena (interpretada por una Reese Witherspoon que nunca defrauda) es una mujer de clase media-alta que tiene como prioridad a sus cuatro criaturas. Elena se muestra sonriente, madraza, positiva, inquebrantable. Al barrio bien donde vive sin sobresaltos llega una mujer negra, Mia (Kerry Washington - Scandal-), con un coche destartalado en el que parece vivir con su hija adolescente.

Además de tener perspectiva feminista, la historia entremezcla, clase, sexo y raza en todos los hilos con un realismo pasmoso. También están representadas formas de maternidad y no maternidad, que van a cargo de las múltiples figuras femeninas que aparecen. Todas ellas son las absolutas protagonistas, dejando en un segundo (¿tercer?) plano a los pocos hombres que participan en el reparto. Quizás sí hago spoiler si digo que el choque de titanes que se produce entre Elena y Mia te va dejando sin respiración, y la intriga por saber más de sus vidas y su pasado te devora.

Little fires everywhere es una de esas series en las que te sorprendes pensando a lo largo del día. Mientras te duchas o trabajas, te descubres a ti misma barajando posibles respuestas a los enigmas que van formulándose en cada capítulo. Yo no acerté ni uno y eso me incentiva, porque muy a menudo consumimos contenidos que, o bien son predecibles, o bien sus creadores hacen una carambola para no ser predecibles que acaban tornando lo que podría ser una buena serie en mediocre. Nada de esto pasa en Little fire everywhere. La reflexión y el disfrute están asegurados.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es