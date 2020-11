Recomendación semanal: una serie española

Llevo una semanas viendo de una serie española que, para mi sorpresa, fue emitida por Telecinco. Ahora está al menos en Prime y entre su elenco encontramos a Malena Alterio, valor seguro en cualquier producción. Se suman Toni Acosta, Nuria Herrero y Mamen García.

La serie se llama Las Señoras del (h)AMPA, y sin aguar mucho la fiesta diré que sus protagonistas son las madres de una asociación de madres y padres del alumnado de un colegio de Carabanchel, Madrid.

Aunque es palpable la sororidad que quieren transmitir y la influencia del feminismo en el guion y en las tramas, es cierto también que a veces hay hilos o comentarios metidos un poco con calzador. No es una superproducción ni será la serie de tu vida, pero te reirás y no encontrarás tantas machiruladas como a las que nos tienen acostumbradas muchas producciones españolas.

En algunos casos y diálogos verás que es feminismo wannabe, pero se agredecen los acercamientos. La risa estará y también el cariño que le cogerás a sus protagonistas. Viene genial para ver entre dos series donde la carga emocional sea un poquito demasiado. Que a veces, yo al menos, peco de eso, de cargarme con contenido duro y llegar a la cama arrastrándome. Estas semanas me he ido más ligerita y sonriente a dormir, cruzando -eso sí- los dedos para que la serie no acabe decepcionándome. Pero de momento (voy ya por la segunda temporada) a pesar de lo comentado y algún personaje secundario que acaba siendo burdo, la recomiendo.

Es difícil hablar de Las Señoras del (h)AMPA sin hacer spoilers, pero su nombre ya deja entrever por dónde van los tiros: del AMPA al crimen organizado hay un solo paso... o una cuchilla de la TurboThunder, el robot de cocina que comparte casi protagonismo con las cuatro mujeres a las que sigue la cámara. Hay dos actrices secundarias que merecen también una mención, Ana Fernández, que saca estereotipos capacitistas en cada episodio, y Ainhoa Santamaría, una actriz que claramente es mejor es papeles dramáticos que cómicos pero que le da un poco de carga a una serie, a veces, demasiado liviana.

