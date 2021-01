Recomendación semanal: sobre antidisturbios y cloacas

La serie Antidisturbios (Movistar) es una serie de obligado visionado. No solo está bien trabajada, interpretada y dirigida, es que habla de España en muchos de sus estratos. La España de verdad, la de los desahucios, la que sufre las consecuencias de la homoafectividad entre los varones heterosexuales, la que echa a la calle a familias por la fuerza bruta ejercida por un cuerpo de "seguridad", que es usado como la marioneta que es para y por el poder y la burguesía. La de la justicia podrida y las cloacas del Estado.

Consigue, además, no hacer una caricatura de la figura de los antidistubios, lo cual es muy difícil, porque son bastante parodiables. No cae en eso, ni falta que le hace. Muestra todo lo que trata con tanto realismo que te preguntas cómo es posible que hayan puesto dinero para hacer realidad este proyecto (nada barato), de los que hay muy pocos en grandes plataformas. Quizás porque no habla de la Corona, ni menciona siglas de partidos. O quizás porque no hay peligro en crear contenidos así, quizás hayamos demostrado hasta la saciedad que por mucho que nos enseñen lo podrido del sistema, no vamos a salir a quemarlo hasta sus cimientos.

Y ahora hago un spoiler, por si quieres dejar de leer.

Es la mejor serie que he visto hasta el momento para conocer, si aún no se conoce, cómo funciona la gentrificación que sufren los barrios: cómo se vacían edificios enteros con la "justicia" en la mano, cómo los muchimillonarios se toman todo el tiempo del mundo, porque lo tienen, hasta conseguir que la última vecina sea desahuciada o forzada a irse. Qué pasa con esos edificios de los que silenciosamente, o con mucho ruido, les da igual, cuando han conseguido vaciarlos.

