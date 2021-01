S es hondureña, tiene 25 años y tres criaturas. Podría haber tenido una cuarta, pero pidió ayuda en secreto para abortar. No pidió ayuda a su entorno, como ella misma relata "mi propia madre me hubiera mandado presa". S abortó aun cuando el tema del aborto en Honduras debe reservárselo una a sus propios pensamientos. El miedo es tanto y hay tantas mujeres encarceladas por haber abortado que S no quiso que su voz apareciera en un podcast al otro lado del océano. Así que leímos parte de su testimonio.

"Muchas mujeres se tiran por las escaleras o tienen accidentes para provocarse el aborto", nos contó. Incluso ella misma pensó en esa posibilidad cuando supo que una tercera criatura que no podría alimentar venía en camino. Pero no se atrevió. En su país las niñas violadas en sus propias casas son obligadas a parir y a criar. Estos casos no son anecdóticos, una de cada 4 niñas hondureñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir 19 años. En los últimos diez años solo las denuncias de violaciones suman más 50.000 en un país con 9 millones de habitantes. Como siempre y en todos sitios, las denuncian siempre son la punta del iceberg.

A pesar del drama que viven las niñas, adolescentes y mujeres en un país empobrecido como Honduras, donde muchas de ellas "acaban viviendo en la calle con sus bebés, literalmente bajo puentes", como cuenta S, al Parlamento hondureño le ha parecido oportuno blindar la prohibición absoluta del aborto. Un Parlamento copado por hombres que, lejos de intentar mirar por la realidad y opresión de las niñas y mujeres, protege con celo la prohibición de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y vidas. Dichos hombres han llamado a este blindaje "Escudo contra el aborto en Honduras" y solo ha necesitado un debate para aprobarse. Estos diputados no solo quieren que esté prohibido en todos los casos sino que han aprobado que no pueda debatirse en el futuro.

La pena de cárcel por violar a una mujer van desde 10 a 15 años. Abortar puede llevar a una mujer a pasar 10 años en una celda. También hay penas de cárcel para las profesionales que ayuden a las mujeres que no desean más criaturas. De hecho, deben informar a la policía si son conocedores de que una mujer ha podido abortar, o incluso de que la mujer que tienen delante en el hospital puede estar fingiendo un aborto espontáneo. Las consecuencias de aplicar esta política del terror conlleva a que incluso las mujeres que sí abortan espontáneamente tengan miedo de acudir a un hospital.

Por otra parte, la asociación holandesa de mujeres Woman On Waves, que dispone de un barco con el que ayudan a abortar a mujeres en aguas internacionales para que el aborto no sea constitutivo de delito. Además, realizan otras acciones como suministrar Misoprostol y Mifepristona por correo a las mujeres que quieren abortar y se encuentran dentro de las 9 primeras semanas de embarazo.

Woman on Waves depende de las contribuciones que consiguen de todo el mundo, puedes donar aquí. En países donde el aborto no es legal su web está bloqueada, pero existen otras formas de llegar a ellas, como a través de su correo info@womenonwaves.org.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es

https://www.ivoox.com/radiojaputa-108-sobre-vasectomias-canciones-machistas-y-audios-mp3_rf_64429011_1.html