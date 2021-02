14.000 mujeres marroquíes llegaron hace un mes al sur de España para la recogida de frutos rojos, con las mismas condiciones precarias de siempre. Nada más se sabe. Serán noticia -si llega a eso- cuando haya un caso especialmente sangrante, como el de Fátima, o cuando salgan a la luz abusos masivos. Las brechas de toda índole entre hombres y mujeres se amplían durante la pandemia. Ninguna medida que alivie esta realidad. Las víctimas de abuso sexual infantil y de violencia machista llevan un año encerradas con sus agresores. No pasa nada. Las mujeres prostituidas: encerradas o abandonadas. No se toman medidas. (Bueno, los puteros, sí). La pobreza se feminiza aún más debido a la crisis sanitaria. No es como para abrir telediarios.

Las más vulnerables ven como su realidad no es noticia, lo cual se acaba normalizando. Tiene más tirón hablar durante tres días seguidos de que hay ratas en Madrid que han trepado a los árboles. O abrir telediarios con madrileños que cogen los esquís para ir a por el pan. O invertir tinta y recursos que capturen para siempre, como oro en paño, momentos que no tienen ninguna relevancia por muy desquiciados que sean, como la mujer -de Madrid, por supuesto- que quema una bola de nieve y asegura que es plástico.

Está muy bien acompañar la realidad con curiosidades, pero es que la realidad rara vez se da a conocer o se difunde con el ahínco que se pone en lo anecdótico. Por no hablar de los debates inflados artificialmente por partidos políticos, que marean a cualquiera, marcan la agenda cuando les interesa hacerlo, cuando ya no, dejan de explotarla, hasta la siguiente. Siempre acompañados por los medios, que potencian cualquier trivialidad.

Ya sabemos, después de un ardua búsqueda en redes, esa historia viral detrás de las dos personas besándose bajo la nieve, estupendo, ahora estaría bien conocer en qué condiciones viven las 14.000 temporeras que llegaron el mes pasado a Huelva. O qué medidas se han tomado para que no les ocurra lo mismo que les ocurre cada año. ¿Se ha tomado alguna? ¿Cómo y dónde están las mujeres expulsadas de los puticlubs por no tener dinero para pagar su cama? ¿Cuáles son las opciones que tiene una víctima de violencia machista atrapada en casa con su agresor? ¿Por qué no se informa en máxima audiencia y periódicamente que las víctimas pueden realizar consultar anónimas online si no te es posible llamar por teléfono? ¿O que llamar al 016 puede realizarse anónimamente y no implica realizar denuncia alguna si no se está preparada?

Las personas vulnerables lo son aún más por el abandono institucional y mediático. Y, a su vez, cuanto más comprometido con la igualdad social está un medio de comunicación, más precario es y más ayuda necesita de la ciudadanía.

El sistema navega perfectamente para los privilegiados, pero siempre sobre las espaldas de las jodidas.

