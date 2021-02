Recomendación semanal: tres series de esas que se cancelan de repente

Las que consumimos contenidos de temática feminista hemos comprobado con bastante asiduidad cómo series fantásticas y con una gran acogida, de repente, se cancelaban tras una sola temporada, quedándose incluso con tramas abiertas. Hoy vamos a hablar de tres de ellas, las tres muy recomendables.

La primera es Sweet/Vicious, una serie donde Jules y Ophelia, sus protagonistas, salían de noche vestidas de negro para apalizar a los estudiantes del campus universitario donde estudiaban, cuando tenían pruebas de que habían agredido a alguna compañera.

Tras una sola temporada, esta serie sobre la cultura de la violación en la que vivimos, fue cancelada sin mucha explicación en 2016. Un año después ocurría el #MeToo, pero eso no la trajo de nuevo a la parrilla. Puede, de hecho, que la hundiera más. En 2019, su creadora, Jennifer Kaytin Robinson, prometió pelear para conseguir completarla en versión cómic.

La segunda es Dietland. La primera temporada de esta serie, de Amazon Prime, cautivó al feminismo al completo, y también a la crítica. De nuevo había violencia (no contra las mujeres, que esa nunca supone un problema) sino contra agresores sexuales. Vaya.

Al ver esta serie te preguntas cómo es posible que la hayan dejado rodarse siquiera. La cancelación no te pilla desprevenida. La excusa que dieron fue la misma que para el siguiente.

La tercera es Good Girls Revolt. En mi opinión, tanto Dietland como Good Girls Revolt son de las mejores series con temática claramente feminista que he visto en muchísimo tiempo. Ambas fueron canceladas tras solo una temporada con el mismo motivo: son buenísimas, pero es que no las ha visto mucha gente.

Ellos tienen los números pero nosotras las noticias. Roy Price, ex jefe de los estudios Amazon Prime, canceló Good Girls Revolt un poquito antes de que todo le saltara por los aires: fue acusado de acoso sexual y de encubrir a Harvey Weinstein, por lo que salió pitando de Amazon pero habiéndose cargado una de las mejores series feministas de dicha plataforma.

Y es que esta serie debió de no gustarle nada a este acosador sexual, ya que nos contaba la historia real de cómo las mujeres profesionales del medio NewsWeek daban un paso adelante a principios de los años 70 y denunciaban conjuntamente la discriminación laboral machista a la que eran sometidas por sus jefes.

Las mujeres organizadas dan mucho miedo incluso en formato ficción. Tanto que no sobreviven mucho.

Recomiendo las tres con efusividad, en especial Good Girls Revolt, en la que puede verse alguna vez los grupos de autoconciencia que al feminismo radical tanto le sirvió. De la cancelación de esta serie, la verdad, aún no me he repuesto.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es