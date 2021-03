Recomendación semanal: 'Behind her eyes'

Si te gustan las tramas psicológicas, si te flipó la ópera prima de Jordan Peele, Get Out, -de la que podemos hablar otro día porque es espectacular-, te recomiendo que te apuntes la miniserie de Netflix de la que vamos a hablar hoy.

Se llama Behind Her Eyes, creada por Steve Lightfoot (título traducido como "Detrás de sus ojos").

¿Una mujer blanca muy mala o una víctima? ¿Una mujer negra muy buena o tremendamente egoísta? ¿Un hombre blanco mártir de su mujer o un psicópata con cadáveres en el armario?

Estos tres personajes (Adele Ferguson, Eve Hewson y Tom Bateman) son los protagonistas de esta serie de solo seis capítulos que -y esto es importante- debes ver hasta el final si decides empezarla. Si no te gustan las pelis ni las series de terror pero por algún motivo que no sabes explicar te apasionan las de terror psicológico (esto me pasa a mí también, bienvenida), esta es tu serie. La tensión realmente no comienza con la serie, es hacia el final cuando se te encoge la respiración; si le sumamos que es corta, nos queda una miniserie perfecta para las amantes de este género.

La diferencia realmente entre los contenidos de terror y de terror psicológico es mucho. En el segundo no hay susto de muerte, no hay golpes de música cuando aparece el asesino ni nada que se le parezca. Es la trama la que te obsesiona. Los momentos de calma en los que no sabes si realmente estamos en calma. La tensión de no saber qué está pasando realmente porque las pistas apuntan hacia muchos sitios diferentes, pistas que, si el contenido es bueno, acaban encajando como un puzzle perfecto que te deja de piedra. Porque por muy lista que seas, no lo ves venir. Y sobre todo, esa sensación con la que acabas de "no quiero ni imaginar cómo se le ha ocurrido semejante cosa al creador/a", porque te maravilla pero a la vez te horroriza.

En Behind her eyes nada es lo que parece pero también todo es lo que parece. Tienes que verla.

