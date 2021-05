Recomendación semanal: una peli marroquí prohibida en Marruecos

La semana pasada hablábamos de El Sabor de las Margaritas, una serie gallega sobre prostitución y trata en España. Hoy os traigo una película sobre prostitución, pero en un país con un régimen patriarcal más duro: Marruecos.

Se trata de Much Loved, un film que fue prohibido por el Gobierno marroquí incluso antes de que su director, Nabil Ayouch, pidiera el permiso para estrenarla. La salida del tráiler bastó para que el conservadurismo se rasgara la vestiduras, y hasta se creara una página de Facebook que rápidamente consiguió miles de seguidores, en la que se pedía la muerte, literalmente, de la actriz protagonista, Loubna Abidar, y también del director.

Much Loved no solo saca las vergüenzas a la sociedad, también a los más poderosos y cómo se desarrollan sus fiestas: masculinidad, misoginia y poder, especialmente el poder sobre las mujeres. Mayoritariamente, los puteros de la película son hombres saudíes en viajes de negocios, a los que los marroquís agasajan para firmar acuerdos empresariales poniéndole a mujeres por delante como si fueran objetos de vida sobre los que pueden caminar. La violencia está tan elegantemente representada, que en ocasiones los varones no tienen ni que tocarlas, el poder se hace tangente.

El Gobierno del Partido islamista de la Justicia y el Desarrollo sentenció que la prohibiría debido a que la película era "un grave ultraje a los valores morales y a la mujer marroquí, además de un atentado flagrante contra la imagen de Marruecos". Poco importa que la película represente una realidad, que la violencia institucional sea la norma, como en cualquier país, dicho sea de paso, lo urgente no era cambiar la realidad de las mujeres sino evitar que se viera.

Solo por la valentía de rodar esta película y lo mucho que se jugaban, Much Loved ya valdría la pena, pero también la avala la sororidad y la resiliencia de sus tres personajes principales, las tres mujeres prostituidas con situaciones personales dispares. La tenéis disponible en Netflix.

