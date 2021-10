Ha dado mucho que hablar la respuesta que Díaz Ayuso dio a una periodista sobre una de las propuestas del PSOE en su Congreso. La pregunta era fácil y se resume en '¿Qué opina de la propuesta del PSOE de abolir la prostitución?'. Ayuso, que llevaba un guion preparado para comentar lo expuesto en el congreso del PSOE, se había centrado tanto en la reforma laboral y la ley mordaza, que mareó la perdiz mientras miraba sus papeles para acabar arrastrando una respuesta general: "Las propuestas me parecen la nada". Acto seguido, soltó la retahíla que llevaba preparada sobre el empleo, Bildu, ETA, el Rey, y las castañas pilongas, que estamos en temporada.

No es que Ayuso quisiera decir que la prostitución es un empleo, hasta ella sabe que las mujeres prostituidas no cuentan como altas en la Seguridad Social ni dejan rastro en las estadísticas del SEPE. Simplemente, no llevaba nada preparado a ese respecto. Para entendernos: se la pela. Porque sabe que a la sociedad también se la pela. Sin más. No es una carta que jugar, no llega ni a arma electoral, por lo tanto, no merece tiempo de sus pensamientos, ni un renglón en su guion, ni una sola palabra a la pregunta.

En España, el 39% de los hombres declara ser un putero o haberlo sido. El país con más puteros de la Unión Europea. Demasiados hombres como para que nadie haga nada. Sobre todo cuando "el perfil de la prostituta en España es el de una mujer extranjera, de menos de 35 años y con hijos a su cargo".

Ahí está el quid de la cuestión. ¿Los intereses de quién protegemos? ¿A quién cuidamos? ¿A los varones españoles de entre 35 y 55 años, con derecho a voto y un desprecio normalizado por las mujeres o a las mujeres prostituidas y víctimas de trata (indistinguibles en la práctica) extranjeras que no votan y viven en los márgenes o hacinadas en prostíbulos? Esto lo vienen respondiendo legislatura tras legislatura cada partido político que ha tocado poder desde que hay democracia. Y no pasamos por alto que si el PSOE hace la maniobra de anunciar algo así (muy diferente de hacer realmente algo) tiene detrás dos motivos principales: saben que ya somos suficientes las feministas presionándolos como para que den pasos al frente en este asunto y, además, intentan recuperar la confianza del feminismo tras traicionarlo por enésima vez desoyendo incluso a las mujeres feministas de su propio partido hace tan solo unos días.

Muchas esperábamos que fuera Unidas Podemos quien diera alternativas reales a las mujeres que sobreviven en las calles y en burdeles, aguantando el peso de puteros sobre sus cuerpos cada día, soportando violencias de todo tipo. Que legalizara su situación en el país, que siguiera el ejemplo de otros países europeos que han conseguido reducir la explotación sexual a algo residual y extinguible. Pero no fue así. La ministra de Igualdad dijo en su día que el tema de la prostitución era "un debate abierto en el seno del feminismo" y que ella ahí no se metía. Acto seguido, se metió de lleno en el debate de la autoidentificación del género acallando incluso a sus propias compañeras de partido cuando se rebelaron contra estas leyes misóginas. Ahí sí consideró meterse en el seno del feminismo y pisotearlo.

La abolición de la prostitución, dar alternativas a las víctimas de los puteros, de los proxenetas y de las mafias, darles paz y descanso, papeles en regla y acceso a la sanidad pública, formación o facilidad para convalidar la que ya posean en sus países de origen, conseguir que lleguen defenderse en español en su día a día quienes no lo hablen, servicio de guarderías para sus criaturas... Dignidad, en resumen. Todo esto debería estar en la agenda de cualquier partido que se denomine de izquierdas, y a estas alturas no solo en la agenda, sino que debería estar hecho. Como entenderán, las excusas en pleno siglo XXI sobre "es un debate en el seno del feminismo" o es que eso es muy difícil, uf, qué jaleo, no son más que teatros con los que salir airosos de cuestiones incómodas que no conmueven a la sociedad. Exactamente lo mismo que hizo Ayuso cuando le preguntaron. "¿Qué dice esta de la prostitución?" parecía pensar Ayuso de la periodista mientras miraba sus papeles, y acabó respondiendo lo mismo que han hecho todos los partidos políticos hasta el día de hoy: "Me parece la nada".

Pues eso. Solo hablamos de mujeres explotadas por hombres. La nada.

