¿Qué significa "separar la obra del artista"? Pues depende

Uno de los mantras que ha vuelto (esta vez de forma masiva) con la ola del #MeToo es ese de "hay que separar la obra del artista". Suena la voz del patriarcado en tal afirmación.

¿A qué se refieren realmente quienes repiten este —ya casi— eslogan del sistema? A que quieren seguir escuchando la música de violadores sin sentirse juzgados. Quieren poder hacer homenajes a Maradona (porque por lo visto no era futbolista, sino artista) aunque hayan visto con sus propios ojos cómo apalizaba a su pareja. Quieren seguir yendo a los estrenos de Woody Allen y a la vez, no toparse críticas sobre esto, aunque no sean ni directamente contra ellos, sino contra el concepto mismo de apoyar a delincuentes. Podríamos sumar a la lista todo tipo de agresores sexuales famosos, que siguen recibiendo premios, levantando estadios, siendo nominados a premios mundialmente conocidos, etc., pero no hace falta, todas sabemos dónde han quedado las consecuencias del #MeToo: en las sombras, junto a sus víctimas.

Este mantra de separar la obra del artista tiene un significado vacío, o lo ha tenido hasta hace poco. Porque no iba acompañado de una acción real que separara la obra del artista. Las obras han seguido siendo consumidas con sus autores al frente, con los agresores en los escenarios, platós y campos de fútbol, con los caretos de los susodichos en las contraportadas de sus libros, con sus firmas de libros, de discos, con sus nombres bien grandes en las promociones de sus películas o series y, por supuesto, con sus cuentas corrientes hinchándose casi tanto como su misoginia. "Separar la obra del artista" ha sido siempre una frase que no significaba nada.

Ahora bien, esto ha sido así porque los agresores han sido siempre hombres. Ahora, no es que haya ninguna mujer agresora ni violadora ni asesina, ahora, la novedad, es que hay una escritora mundialmente conocida y reconocida por su amplia e inteligente creación, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que un día en Twitter se le ocurrió apoyar a Maya Forstarter, una mujer que fue despedida por decir que "el sexo biológico no puede cambiarse". Mujer que consiguió ganar el caso en la apelación.

Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who’ll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill

Vístete como quieras.

Llámate como quieras.

Acuéstate con cualquier persona adulta que te acepte.

Vive tu mejor vida en paz y seguridad.

¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real?

Desde este tuit, su vida al completo dio un vuelco de película de terror. Recibió y recibe acoso masivo, amenazas de muerte y de violación, boicot contra su obra y, lo último, el mes pasado, la publicación de su domicilio en redes sociales. J.K. Rowling (y todas) hemos visto cómo sus menciones se han llenado día tras día de penes erectos, de vídeos con la quema de sus libros... de un odio sin precedentes, en resumen. Ella, como toda respuesta, escribió este texto, aquí traducido.

Este, a continuación, es el segundo tuit por el que volvió a recibir oleadas de violencia:

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020