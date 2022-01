Una miniserie para el finde

Si no sabes qué ver este finde y te apetece algo ligerito pero intrigante... tengo la serie que está buscando. La tienes en Netflix, es inglesa, solo tiene 8 capítulos y se llama "Quédate conmigo" (Stay close).

Una mujer negra con una vida acomodada (Cush Jumbo), un paparazzi blanco de aspecto sombrío (Richard Armitage), una encargada veterana de un club de streptease (Sarah Parish) y un detective algo disperso protagonizan esta miniserie basada en la novela de 2012 de Harlan Coben "Stay Close".

Aparentemente, sus vidas no están entrelazadas de ninguna forma. Y así es en el presente. Nada los une. Pero todo el mundo tiene una hemeroteca y secretos. Si a eso le unes al misteriosa desaparición de un hombre, el pasado pesa tanto que te puede acabar arrastrando de nuevo al principio, al punto de partido.

Si estás hartísima de series y películas de suspense donde todo comienza con una mujer/chica /niña asesinada/violada/secuestrada a la que nunca llegas a conocer, y todo gira en torno a un tipo que busca venganza o un detective que acaba perdiendo la placa por su obsesión con el caso, entonces esta serie te va a molar.

En Stay Close las mujeres no sirven de objeto para que los hombres se luzcan. Ni sus cuerpos mutilados en medio de bosques acaparan metros de cinta. De hecho, es Casey (Cush Jumbo) -una mujer con aparente acomodada vida de pareja, criaturas y casa a las afueras- el centro del caos. La serie comienza cuando ese caos llama a su puerta. Literalmente.

No te va a cambiar la vida, no te vas a devanar los sesos, pero vas a echar un finde palomitero muy a gusto. Y es precisamente lo que buscaba cuando la vi cuando la vi, que no tiene una ganas de ponerse profunda y analítica todo el tiempo. ¡Disfruta la evasión!

