Hoy os traigo una selección de cortos para un domingo menos tedioso.

En primer lugar, tenemos 16 semanas, un corto dirigido por Carlota Coronado y protagonizado por Vanessa Espín, que interpreta a una mujer en una entrevista de trabajo, cuyo currículum es simplemente perfecto para el puesto. Lo que ocurre en la entrevista -algo completamente normalizado- condiciona absolutamente cómo va a ser su día a día en la empresa.

El siguiente corto fue el ganador del Oscar del año 2017. Y no es para menos. Está escrito y protagonizado por Rachel Shenton. La historia cuenta la vida de Libby, una niña sorda y de cómo, a través de la lengua de signos que le enseña una trabajadora social, comienza a vivir. Es una corto importante desde el punto de vista de la denuncia social. En UK, como en España y la mayoría de países, hay niños y niñas sordas que van a clase sin tener ningún tipo de interpretación de lo que se dice en clase. Por lo que no solo no aprenden ni sociabilizan, sino que la brecha entre ellas y la sociedad se sigue abriendo hasta el infinito.

El corto Gaza ganó el Goya a mejor documental de 2019. Es muy duro, pero no más que la realidad de la vida en Gaza, la cual muestra sin filtros. Sobre Gaza también es recomendable el corto que grabó Banksy cuando, en el año 2015, entró ilegalmente para filmarlo.

Miguelina solo tiene que llevar a su bisnieto al colegio. Pero no es tan fácil como parece cuando eres una mujer que no sabe decir que no y teme el conflicto más que ninguna otra cosa. Es tierno, y a la vez, triste.

Probablemente ya conocéis Cuerdas, de Pedro Solís García, que también se hizo con el Oscar. Pero Cuerdas es un corto que si has visto una vez, probablemente quieras volver a ver, a pesar de tratar un tema completamente invisibilizado, como es el de la discapacidad. Además, su autor, ganó otro Goya, en este caso por el corto La Bruxa.

