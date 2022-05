Dos mujeres, una pizca de amor, un cucharadita de odio y mucho humor

A la serie que os traigo hoy -de la que ya ha salido su segunda temporada- se le nota, y mucho, una dirección y un guión repleto de mujeres. También en su creación hay dos cerebros de mujer, el de Lucia Aniello y el de Jen Statsky.

Hablamos de Hacks (HBO Max), una historia de dos mujeres que vienen de mundos y generaciones diferentes, y que se ven obligadas a trabajar juntas: Deborah Vance, una cómica legendaria de Las Vegas que ha superado los 70 años (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder), una jovencísima guionista a la que ya nadie contrata por escribir un tuit. Un tuit que consiguió que la cancelaran en todos sitios cuando su carrera justo empezaba a despuntar.

Con la amargura y la rabia de cada una y los baúles pesados que la vida les ha ido poniendo en sus espaldas, tendrán que encontrar la forma de trabajar juntas sin llegar a las manos. Y, por supuesto, hacer reír por el camino a un público que empieza a cansarse de la cero evolución de Deborah Vance. Cosa que ella se niega a ver, por supuesto, ya que Deborah piensa que puede vivir de la renta hasta el último de sus días. Porque esa es otra: para sacarla de los escenarios se necesitaría a los GEO. Y aun así, no estás muy segura de que lo consiguieran.

Desde luego, Deborah tiene muchas cosas que enseñar a Ava, aunque Ava no tiene el menor interés en aprenderlas. Se une que Deborah tampoco tiene ganas de enseñarle. Y aunque Ava también tiene mucho que aportar a Deborah, vuelve a suceder lo mismo: no hay ganas de la una ni interés de la otra.

Ver la relación entre ambas, que no sigue una línea ascendente y previsible, sino que avanza y retrocede, se encuentra pero se vuelve a perder, se llegan a querer pero se detestan lo suficiente para que no se note... hace que, no sólo puedas disfrutar de una comedia con dos mujeres al frente, sino también de una relación humana intergeneracional, que pisotea todos los estereotipos con respecto a la feminidad, a la vejez y la juventud.

