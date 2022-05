'The Wilds': un grupo de chicas, una isla hostil y un experimento social

La serie de la que vengo a hablar hoy me gusta especialmente por dos motivos. El primero es que está casi exclusivamente interpretada por mujeres. El segundo es lo bien trabajada que está: desde la primera hasta la última protagonista son excelentes actrices. Se trata de The Wilds (en Amazon Prime).

La historia, por supuesto, también es un incentivo: un grupo de chicas muy jóvenes intentan sobrevivir en una isla en la que, supuestamente, son náufragas accidentales. Nada más lejos de la realidad. Son víctimas de un experimento social con mucha inversión económica detrás. Sus orígenes y sus vidas son completamente diferentes, y cada protagonista tiene un bagaje palpable que la hará única en el grupo. Eso sí, sus vidas no valen nada para quienes las tienen bajo el microscopio, y si mueren por el camino de la supervivencia, mala suerte. Lo importante -de ocurrir algo así- sería seguir observando cómo funciona y reacciona el grupo.

La narración de sus vidas en la isla se mezcla con flashbacks de sus protagonistas, y también con escenas de un futuro en el que varias personas las interrogan -ya en tierra firme- y ahondan en todo lo ocurrido durante el tiempo el tiempo que habitaron la isla. No es casual, por supuesto, que sean todas mujeres. Y en el porqué de esa elección para el experimento social radica parte de la esencia de la serie. Pero hasta ahí puedo leer.

Justo este mes ha salido la segunda temporada y la he empezado con fiereza. Aún no sabría qué decirte sobre esta segunda temporada, pero por motivos que no quiero desvelar (y por críticas que he mirado de reojo para no hacerme mucho spoiler) no va a ser tan buen como la primera. Aún así, merece mucho la pena. Y digo que la he empezado con fiereza porque venía de tragarme Bienvenidos a Edén, una serie española que parece seguir la premisa tácita de "hacemos castings pero solo para descartar el talento". Sigo sin entender qué le ocurre a las producciones españolas. Y sigo insistiendo en verlas, pero lo cierto es que desde Antidisturbios, no he tenido suerte. Ya no solo por las interpretaciones nefastas de gente -eso sí- guapísima, sino por las propias tramas y, lo peor, los guiones... esos guiones desprovistos de credibilidad alguna, que parecen escritos no para ser interpretados sino para trocearlos y sacar frases con las que llenar esas carpetas de cuando íbamos al instituto en los 90 y 2000. Que ya no sé si eso se lleva o no, espero que no.

Entonces, sales de tragarte una españolada, y te metes en The Wilds, donde cualquiera de las chicas (de no más de 25 años) crujen desde el primer plano hasta al más veterano de la anterior, y claro, se te saltan las lágrimas.

No sé si tendré más suerte con producciones de aquí, de hecho, estoy siempre abierta a sugerencias. Pero lo cierto es que en los dos años que llevo con esta sección, he encontrado sin buscarlo joyas brasileñas, inglesas, afganas, francesas, islandesas... y qué te digo yo, es que en Islandia hay 300.000 habitantes. Vamos a darle una vuelta a eso.

Lo dicho, no sé qué me deparará la segunda temporada pero, visto lo visto, he querido recomendarla antes de disgustarme porque la primera temporada sigue mereciendo mucho la pena.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es