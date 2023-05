Caso Pedro Muñoz

No sé si saben de qué va el podcast feminista que hacemos una vez a la semana, ese que siempre dejo enlazado al pie de cada artículo. Pero les resumo brevemente: hay un número de teléfono (el 636 75 14 20) al que cada mujer que lo desee, puede mandar un audio de Guasap. En las seis temporadas que llevamos, pues imaginen la cantidad de temas que nos han regalado, las historias y experiencias que se han compartido. Todas ellas diferentes, en multitud de países, de contextos y culturas distintas, pero todas y cada una de las vivencias tienen, por supuesto, un denominador común: el sistema patriarcal, que nos atraviesa a todas de una u otra forma.

Sin embargo, una compañera que participó en el último podcast no contó nada suyo, no quería compartir ni denunciar nada que le hubiera pasado a ella. Quería, simplemente, recordarnos a todas, a ella misma y a mí, a un hombre y a una mujer de su pueblo, Ponferrada, que no quería que cayeran en el olvido. Él es Pedro Muñoz, ex concejal de Coalición por El Bierzo y ella es Raquel Díaz, su ex pareja.

Pedro Muñoz -este mes hará 3 años- le dio tal paliza a Raquel que desde entonces no ha podido valerse por sí misma. Vive ingresada en un centro especializado sin poder levantarse de una silla de ruedas. Él, por su parte, lleva ya un año en libertad después de que se cumplieran los dos de prisión preventiva. Y tres años después de que Raquel dijera que Pedro Muñoz la tiró por la ventana y luego la arrastrara de nuevo a la vivienda para golpearla con un palo, ella ha perdido todo, y él no ha perdido nada. Porque por no perder, no perdió ni el trabajo como concejal, ya que Coalición por El Bierzo, su partido, no lo echó: él se fue solito. Por no perder, Pedro no ha perdido ni los lazos leales de su ex partido. El colectivo Feministas Bercianas señalaron también a PSOE y Podemos: "No podemos olvidar que el pacto de la vergüenza sigue vigente; que los mismos partidos políticos que hoy convocan otra concentración (contra la violencia machista), escudados por la Plataforma que lideran, son los mismos que gobiernan junto a Coalición por el Bierzo, el partido del propio Pedro Muñoz, que al conocerse los hechos no sólo no mostró rechazo o condena alguna sino que se deshizo en halagos hacia el agresor ensalzando públicamente su figura en detrimento de la víctima (...)".

Nos contaba la vecina que mandaba el audio que Pedro Muñoz "se pasea por Ponferrada, se toma sus vinos, no ha recibido ningún rechazo social y ha vuelto a la casa donde le pegó la paliza que la dejó en sillas de ruedas". Efectivamente, se cumplen 3 años desde la noche en la que el acusado le dijo a la policía que no sabía qué le habría podido ocurrir a su mujer, moribunda y deformada en el suelo. ¿Un accidente quizás? ¡Quién podría saberlo!

Tres años desde que Raquel fuera ingresada en una habitación. Ella tres años sin andar, él diciendo ante el juez "que me la den como está, que Raquel no tiene a nadie". ¿Hay algo más doloroso, más humillante, más grave.. que quien te apaleó hasta convertirte en alguien dependiente, te reclame como si fueras un coche al que le han dado un topetazo? "Que me la den como está". Y se quedó tan ancho, señoras. Tan ancho. Le faltó decir "lo que haya quedado de ella, mándenmela a la casa de nuevo, que no he acabado con ella".

La abogada de Raquel dijo en El Bierzo Noticias que ha vivido la mayor parte de este tiempo "encerrada en una habitación" por motivos de seguridad. Al estar él libre, la encarcelada es ella. Esto es un clásico que no tiene visos de cambiar nunca. Como la misma Raquel dijo: "Si alguien te tira desde una terraza contra un pozo, te golpea salvajemente y te arrastra, sabes que el día que te vea es capaz de cualquier cosa". Y no creo que ninguna otra mujer pensara distinto si se pusiera en sus zapatos. El miedo con el que debes convivir hasta que su agresor entre en prisión, será un elemento más con el que Raquel debe lidiar. Uno de tantos otros.

Gracias, vecina anónima que no quiere olvidar.

Raquel, compañera, no estás sola ni olvidada. Te pensamos, te leemos, buscamos en las noticias avances en el juicio. Nos ocupamos y nos preocupamos. Aquí tienes a las feministas. Para lo que necesites, tira de nosotras. Tira de mí.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es