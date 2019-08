La parida de la mujer que da a luz a quince bebés

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero me hice experto en Internet. Llevo desmintiendo bulos de la Red desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde los inicios de Internet. En Bulocracia alertamos de los bulos, de las noticias falsas, de cualquier tipo de patraña, para que no te las creas y no las difundas. Porque Internet es un reflejo del mundo en que vivimos y podemos encontrar de todo, verdadero y falso.

Son fantásticas las fotos de esta idílica familia compuesta por una madre guapa y rubia que posa embarazadísima, un padre sonriente ataviado con el clásico mono de las ferreterías de Wisconsin, que se hace cargo de sus hijos con anhelo; y quince bebés. Se supone que esa mujer ha dado a luz en un solo parto a quince criaturas humanas, aunque si nos fijamos en la foto del entregado padre en el sofá, ahí hay más de quince bebés. Yo cuento 17. Alguien se ha puesto venga a hacer niños con el Photoshop y se le ido de las manos.

El tripón también resulta poco creíble teniendo en cuenta que parece lo único que le ha engordado a esa mujer en meses, y los niños son todos iguales, por no decir el mismo. Es evidente que la rubia y el ferretero de Wisconsin son anónimos y lo serían incluso en Wisconsin. No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen, no los hemos visto en las noticias y no existe referencia alguna de ellos. Es todo un cuento.

El récord de nacidos en un solo parto sigue siendo de ocho, desde 2009. En Perú reivindicaron once, años después, pero era mentira. En 2012 partió de Sudamérica la noticia falsa sobre una mujer también anónima que había dado a luz a once bebés «en el Century Hospital» y «tres de los niños son gemelos». La información iba acompañada de una foto de personal médico ante once recién nacidos, que en realidad eran de once madres diferentes. Porque esa foto originalmente ilustraba otro asunto: se publicó el 11 del 11 de 2011 con 11 bebés nacidos en el hospital de Surat, en la India, donde se ve que les encanta el número 11.

El récord absoluto, de verdad, de multitud en un único parto lo ostenta la estadounidense Nadya Suleman, apodada Octomom, que trajo al mundo a octillizos en enero de 2009 tras haberse sometido a reproducción asistida. Nacieron nueve semanas antes de lo previsto y sobrevivieron todos. Nadya fue criticada entonces por «empeñarse en tener hijos» y acabó haciendo cine porno tras haber rechazado antes muchas ofertas.

Por otra parte, presuntamente la mujer que ostenta el récord de ser madre mayor número de veces en todo el mundo, aunque no en un solo parto, es Feodor Vassilyev, de Shuya (Rusia), con un total de 69 hijos en ‘solo’ 27 partos, todos ellos múltiples. Según un informe de la Iglesia local para el Gobierno de Moscú, entre 1725 y 1765, Feodor tuvo 16 partos de gemelos, 7 de trillizos y 4 de cuatrillizos. Así figura también en el Libro Guinness, pero muchos discrepan incluso de que sea posible llegar a esas cifras sin perecer en el intento, y menos en el siglo XVIII.