Páginas para tomar el pelo a los muy creyentes

En distintos países de Hispanoamérica, sobre todo, proliferan en Facebook y otras redes perfiles aparentemente muy religiosos que en realidad son páginas satíricas, que se mofan de los más fieles y estos muchas veces ni se dan cuenta.

Es el caso de un perfil de FB llamado Cristianos Contra las Drogas y la Merca, que aúna un presunto sentimiento cristiano con una supuesta posición radical en contra de «las Drogas y la Merca» -que vienen a ser lo mismo-, y que se describe así: “Nos presentamos como un grupo de iluminados que jamás se han drogado ni lo volverían a hacer, las Drogas son un arma fundamental de Satanás”.

Aunque para saber esto hay que pinchar en «Información» en su FB y muchos no llegarán tan lejos.

La página, que es amiga de otra similar llamada Sociedad Cristiana Anti Animaciones que Incitan al Morbo y a la Perversión, pretende hacer gracia irónicamente, pero algunos fervientes cristianos no lo pillan y se creen que los argumentos que se ofrecen son ciertos. Se ve en los comentarios, sin ir más lejos. Y es que hay seguidores de la fe que no se enteran de nada.

El último argumento que comparten estas dos páginas, por ejemplo, es esta foto para denunciar el aborto en la que aparece un cuerpo con pene gestando un bebé, que a ver por dónde sale eso.

Bien es cierto que igual que hay páginas de estas que pretenden reírse abiertamente con sarcasmo de los más creyentes, también hay montones de sitios verdaderamente religiosos que dicen sandeces similares en plan serio, y en esos se inspiran quienes los caricaturizan.

A esos perfiles de verdad religiosos están especialmente dedicados estos otros satíricos que utilizan la religión para hacer coñas. Por eso lo disfrutan de verdad cuando un cristiano serio se lo traga y lo comparte como cierto. Ahí han logrado su objetivo.

Las maldades del aborto, las drogas y el sexo siempre están presentes, temas que suelen inquietar a los beatos; pero también son malos los cómics, los videojuegos, el rock, el rap y el reguetón.

Una constante es aludir a «inyectarse marijuanas», aunque cada sitio centra su cristianismo en alguna causa, como los de Cristianos contra la evolución, que tienen la página llena de monos.

«Fornicasion» y «niñocidio»

Volviendo a la foto del cuerpo con pene gestando, que hemos tomado como ejemplo más novedoso de estos facebooks falsamente cristianos, la leyenda que acompaña a la imagen dice que «hay un movimiento actual por parte de muchas mujeres las cuales se niegan a aceptar el rol que el Señor les dio, crear vida y servir al hombre como una buena esposa».

Habla de que «esas mismas mujeres tienen relaciones por placer (pecado de fornicasion)» y en lugar de traer al mundo «un nuevo soldado de Cristo», «practican un aborto (niñocidio) y siguen teniendo una vida promiscua y sucia fuera de las leyes de Cristo».

Y concluyen el asunto con la frase «Arrepientanse y no se condenen, tu decides que no es tiempo de ser madre, pero ¿el bebé no puede decidir qué es tiempo de ser un hijo?». Y esta otra: «¡NO me acecines mama!».

Lo típico. A los sectores ultras de la cruz que valoren este asunto como cierto les parecerá fantástico, pero a los que se lo inventan y a sus seguidores, también. Así que todos contentos.

Las redes sociales, especialmente Facebook, nos dan la opción de ser devotos de páginas muy religiosas y de otras que quieren parecerlo. Ya, la que quiera creerse cada uno, queda a elección del usuario.