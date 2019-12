No se vende carne humana (al menos legalmente)

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero la evolución nos ha llevado a Internet. Llevo desmintiendo bulos desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde que llegó el correo electrónico y los inicios de la Internet. En Bulocracia alertamos de bulos, noticias falsas y patrañas de toda índole. Porque Internet es un reflejo de cualquier asunto que imaginemos y hay de todo: verdadero y falso.

Si en algún restaurante del mundo se dispensan platos a base carne humana, seguro que no le dan tanta publicidad como al Resu ototo no shokuryohin, presuntamente ubicado a las afueras de Tokio, «el primer restaurante del mundo donde se come carne humana», que es carísimo porque también lo son «los requisitos legales que hay que cumplir para obtener el producto».

Esta noticia que volvemos a ver en las redes, además de ser falsa lleva camino de clásico, ya que fue en noviembre de 2017 cuando montones de medios de todo el mundo la reprodujeron como si fuera real, incluso con fotos raritas de la supuesta matería prima, etiquetada en español, además.

Por eso es difícil identificar quién fue el primero que lanzó la patraña. Ahora vuelve a citarse a Publimetro, de Chile, y a Minuto 1, de Argentina, y ambos mantienen aún la noticia activa en sus webs, así que quizá por eso haya regresado.

La mayoría de los medios que la dieron por buena hace poco más de dos años la eliminaron poco después, cuando la fake news comenzó a ser desmentida en masa. En todo caso, desde entonces la noticia ha inspirado otras versiones y vídeos a raudales.

Publimetro comienza su relato con la frase «Es como comer cerdo» para referirse a la ingesta de carne humana, y aclara que el nombre del restaurante japonés que la tiene a la venta significa «Hermano Comestible». Luego dice que en Japón la legislación permite «consumir ese producto», aunque un platillo a base de humano sale algo más caro que un menú del chino: por un millón de pesos chilenos, unos 1.200 euros. Y es que, por lo visto, le fríen a «requisitos legales». Al restaurante.

Luego aseguran que los cuerpos humanos listos para el consumo antes fueron personas que llegaron a un acuerdo para donarse a la gastronomía por 23 millones de pesos chilenos, unos 30.000 euros, y que cuanto más joven palmen, más pasta. Lo cual resulta absurdo, porque los muertos no gastan.

Se supone que uno recibe determinada cantidad en vida por hacerse donante de cuerpo, lo cual obliga a cuidarse cual ternera gallega por contrato. Y de fallecer «por causa natural», como «el sacrificio humano es ilegal en Japón», servirá de plato caro a algún nipón pudiente y repugnante.

¿Una enfermedad contagiosa es «muerte natural»? En fin, que es todo completamente increíble. Partiendo de que ni Japón ni ningún otro país del mundo «permite consumir carne humana», lo demás ya sobra. No hay un restaurante japonés que la venda por raciones ni leyes al respecto, y de la historia de los donantes de cuerpo que deben morir por «causas naturales» chorrean las lagunas.

Es todo casi tan absurdo y tan falso como otra fake carnívora que se hizo popular cinco años antes, en 2012, que decía que «un joven de 22 años cocinó su pene, sus testículos y su escroto y ofreció un banquete especial para cinco invitados».

Algo así, claro, caló en medios informativos y otras webs de medio planeta. Sin ir más lejos, en Telecinco: «El japonés Mao Sugiyama, que se describe a sí mismo como asexual, decidió prescindir de sus partes y preparar a fuego lento sus genitales. Cada uno de los asistentes pagó 250 dólares por participar de la experiencia».

En esta ocasión, como vemos, al cliente le salía mucho más barata la experiencia, que en principio incluía mirar cómo Mao se amputaba el miembro y lo cocinaba, para acabar comiéndole el pene a este hombre, que mientras tanto ya habría muerto desangrado, imagino.

Claro que un pene para cinco, por muy grande que fuera… El caso es que ésta era una iniciativa de voyeurismo carnívoro falsísima que muchos dieron por buena hace siete años y después, a pesar de que la publicó inicialmente una página satírica japonesa.

Si el humano se vendiera en restaurantes, habría que distinguir las diferentes piezas y cortes, cual cerdo ibérico. Pero no se vende carne humana, al menos para consumir legalmente, aunque hay una amplia bibliografía al respecto y era raro que el asunto no surgiera desde hace tiempo. Por otra parte, estoy pensando que los tatuados no servirían para hacer cortezas. O sí.