No devuelven 10 euros por décimo «por un grave error” tampoco este año

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero la evolución nos ha llevado a Internet. Llevo desmintiendo bulos desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde que llegó el correo electrónico y los inicios de la Internet. En Bulocracia alertamos de bulos, noticias falsas y patrañas de toda índole. Porque Internet es un reflejo de cualquier asunto que imaginemos y hay de todo: verdadero y falso.

El domingo pasado, 22 de diciembre, durante la retransmisión del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, se pudo ver cómo un operario introducía en uno de los bombos algo, que aparentemente era una bola. Muchos han querido interpretar que el sorteo fue adulterado y el vídeo del instante en el que ese hombre mete otra bola con la mano en el bombo ha arrasado en las redes.

“Tongo”, “timo”, «estafa» y “sorteo adulterado” son algunos de los calificativos que ha merecido lo que ocurre en la secuencia del vídeo. Un hombre sujeta un tubo de plástico para introducir las bolas en el bombo y guarda algo en una de sus manos, “una llave”, dice uno en Internet, o “una bola”, la mayoría de los que comentan. Aunque a partir de ahí hay versiones para todo y especulaciones variopintas, como este otro fantástico vídeo, con su Bingo Congost y el gato que maúlla cuando va por 1 minuto y 39 segundos.

Lo cierto es que Loterías y Apuestas del Estado salió al paso del asunto el mismo día del sorteo, aclarando en una nota que está previsto que pueda rebotar alguna bola y entonces no quedará otra que meterla con la mano en el bombo, y dicen que eso fue lo que ocurrió. También se puede interpretar que si el operario oculta tanto la bola puede ser para tratar de tapar la cutrez del método de introducción de las bolas.

En todo caso, esto afirma Loterías: “Una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior. En ese caso el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo. Esta circunstancia fue la acaecida en la mañana de hoy y que ha podido observarse en alguna de las imágenes del proceso”.

Esta polémica en el sorteo de Navidad de este año ha propiciado que desde el domingo se extienda un bulo que afirma que «Loterías y Apuestas del Estado devolverá el 50% (10€) de cada décimo no premiado que se entregue en la administración más cercana entre el 22 y el 28 de diciembre de 2019, por grave error en el sorteo». Y hay otra versión que habla del “22 al 29”, pero lo demás no cambia.

Gracias a lo ocurrido este año en el sorteo navideño, podemos encontrar este bulo en WhatsApp, Twitter o Facebook. Se supone que lo avala «El Pais», sin tilde, y su progresión ha sido meteórica en los últimos tres días. A destacar que digan que el décimo «se entregue en la administración más cercana», porque, ¿más cercana a qué? ¿En las lejanas no te atienden?

Pero no, Loterías y Apuestas del estado no va a devolver 10 euros de los 20 que cuesta cada décimo “por grave error en el sorteo” ni por ninguna otra circunstancia. De hecho, este bulo no es nuevo. Vuelve por Navidad al menos desde 2017, pero este año tiene una buena excusa para volver a colarse en las redes. En otras versiones anteriores también se desvelaba el “error”, diciendo que se les había olvidado introducir “6.000 bolas en un bombo”, o “3.000” o “2.000 bolas”.

Es más, este bulo ha llegado a difundirse anteriormente algún 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Porque pasados seis días del sorteo, la mayoría ya habrá tirado a la basura sus décimos no premiados y les dará rabia no recuperar 10 euros por cada uno.

Lo único que ha cambiado en el sorteo de Navidad de este año es que los premios tributan un 20% a Hacienda a partir de 20.000 euros, y no desde 10.000 como el año pasado. Es decir, que este año solo pagan los agraciados con el Gordo, el segundo premio y el tercero, ninguno más. Y en 2020 la obligación de tributar ya está fijada en el 40%, así que habrá aún menos premiados que tengan que pagar a Hacienda.