El ‘inocente’ Porsche Cayenne de Pablo Iglesias

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero la evolución nos ha llevado a Internet. Llevo desmintiendo bulos desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde que llegó el correo electrónico y los inicios de la Internet. En Bulocracia alertamos de bulos, noticias falsas y patrañas de toda índole. Porque Internet es un reflejo de cualquier asunto que imaginemos y hay de todo: verdadero y falso.

El 28 de diciembre es de toda la vida el Día de los Inocentes, pero desde que hay Internet el asunto va mucho más lejos de ingeniar bromas para familiares y amigos. Hemos llegado a tal punto de producción y distribución que podríamos rebautizar la jornada como el Día de las Fake News, y el sábado pasado vivimos otra buena prueba de ello.

Entre el aluvión de chorradas inventadas para el Día de los Inocentes de este año, parece que la inocentada o noticia falsa de mayor éxito ha acabado siendo la que afirma que «Iglesias se compra un Porsche Cayenne diésel de 90.000 euros y 340 CV», un vehículo que además de elitista y caro, muy ecológico no es.

Está claro que los detractores de Pablo Iglesias son rencorosos y se lo quieren creer todo sobre él, todo lo que sea desacreditarle, quiero decir. No les sorprende esta ‘noticia’ porque les encanta, así que ni se plantean que no sea cierta. Se la creen sin más y se desfogan a saco, aunque lleve fecha del 28 de diciembre.

Esto del Cayenne de Iglesias lo ha compartido en Facebook una página llamada Razones para NO Votar a «Podemos», y los comentarios a la noticia falsa por parte de los ‘inocentes’ que se la han creído no tienen desperdicio. Algunas muestras literales:

«Este es el comunismo de podemos. Iglesia no tendra dinero para champú para ducharse pero tiene 90mil euro para un coche».

«Es que ahora ya es uno más de la casta. Lo que contamine le da lo mismo. El tiene bula papal».

«Vaya pena de coche dentro dd 2 días va a ser un criadero de piojos».

«El Cayenne diésel, hace 2 ó 3 años que no se fabrica».

«Este es el rojazo de la casta, así tenga un accidente y se quede tetraplegico».

Si tengo que elegir, me quedo con el cuarto comentario, el del experto en coches entre una legión de ‘inocentes’ despotricando. La última frase, la que desea a Iglesias que se quede paraplégico, es de «Soy Calimero». Tiene pinta de delito lo que dice.

Esto en FB, pero en realidad, la información la publicó como una inocentada Moncloa.com, que no tardó mucho en retirarla, quizá porque el asunto empezó a tomar una dimensión inusitada, no sé.

Pero cuando la eliminó, ya había calado en otros sitios, como Forocoches o una página llamada Diario Patriota, donde hicieron suya la falsa noticia y la retitularon para darle mayor énfasis: «El comunista Pablo Iglesias se compra un Porsche Cayenne de 90.000 euros y 340 CV».

En todo caso, en Moncloa.com le buscaron a Iglesias el Cayenne más barato, el diésel de 340 CV, cuyo precio parte de 89.208 euros. El híbrido de 462 cv cuesta 94.761 euros, mientras que el Cayenne S de 440 cv sale por 109.163 y el Turbo de 550 cv por 163.328 euros.

Ya puestos a atribuirle un Porsche Cayenne a Iglesias, este último modelo hubiera indignado aún más a sus irreconciliables. Pero no, no se ha comprado ningún Cayenne, que se sepa. A buen seguro que esa familia numerosa necesitará un coche grande, pero seguro que, al menos después de esto, no será un Porsche.

En su día Pablo Iglesias le preguntó a los integrantes de su partido qué les parecía que Irene Montero y él se compraran un chalé en Galapagar. Pero no le veo yo ahora preguntando a sus bases por un Cayenne diésel. En todo caso, que no se sorprendan los detractores de Iglesias si empiezan a verle a bordo de un vehículo oficial que le trae y le lleva, porque no es Greta Thunberg y formar parte del Gobierno, entre otras cosas, es lo que tiene.

¡Feliz 2020!