El inexistente tuit exterminador de Pablo Iglesias

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero la evolución nos ha llevado a Internet. Llevo desmintiendo bulos desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde que llegó el correo electrónico y los inicios de la Internet. En Bulocracia alertamos de bulos, noticias falsas y patrañas de toda índole. Porque Internet es un reflejo de cualquier asunto que imaginemos y hay de todo: verdadero y falso.

Desde que Pablo Iglesias comenzó a perfilarse como candidato a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez -y más ahora que se confirma., al líder de Unidas Podemos le llueven los viejos bulos, que vuelven como si fueran nuevos para tratar de desacreditarle. Vamos, lo que es echar mierda, de toda la vida.

Ya desmentíamos hace tres entradas que Iglesias no se ha comprado un Porsche Cayenne, como afirma una inocentada convertida en fake news el pasado 28 de diciembre; o que no se ha cortado el pelo, como decíamos en marzo del año pasado. Pero este falso compartido de ahora en redes sociales no ha sido creado para la ocasión, ya tiene solera.

«No soy partidario de la violencia pero disfrutaría viendo cómo matan a tiros a los líderes del PP. La derecha debe ser exterminada como un virus».

Dio mucho qué hablar desde finales de enero de 2012 y ya era falso entonces. Así lo desmintió la formación morada y el propio Pablo Iglesias hace ocho años. Así que ahora es falso y viejo.

La tuit que se comparte, tanto en Twitter como en otras redes, es siempre el mismo, con la misma fecha y hora, y aparentemente difundido desde la cuenta real de Iglesias. Pero no, es una imagen manipulada sobre la cuenta verdadera del líder de UP. De hecho, ese tuit nunca ha sido enviado porque nunca ha existido.

Los bulos que tienen como protagonistas a líderes políticos abundan, y los de Pablo Iglesias, sobre todo. Incluso hay medios y otras webs adictas a la descalificación hacia el marido de Irene Montero.

El detalle minimalista que delata la falsedad del tuit en el que Iglesias «disfrutaría viendo cómo matan a tiros a los líderes del PP» es que se trata de un texto que se pasa de caracteres. Twitter permite enviar hasta 280, pero entonces limitaba los tuits a los famosos 140 caracteres. Y este tiene 145.