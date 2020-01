El INE no interviene tu móvil todos los lunes

El Instituto Nacional de Estadística comunicaba a finales del pasado mes de octubre que había llegado a un acuerdo con Vodafone, Movistar y Orange, que le va a permitir rastrear durante ocho días los teléfonos móviles en toda España con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de la población.

Los datos facilitados por las operadoras telefónicas serían en cualquier caso completamente anónimos y se recogerían únicamente los días 18, 19, 20, 21 y 24 de noviembre, 25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto. Es decir, que ya hemos vivido seis jornadas de esta iniciativa y aún faltan dos, dentro de unos meses.

Gracias a esos datos recopilados, se comprobará la movilidad en el país en días laborables, domingos, festivos y jornadas de inicio de vacaciones, decía el Instituto; que tranquilizaba, o eso pretendía, mencionando que serían «recuentos de cuántos teléfonos se encuentran en cada zona en cada momento» y solo podría conocer la cantidad de móviles funcionando en una misma zona concreta.

La medida no estuvo exenta de polémica cuando se hizo pública y ya entonces muchos se plantearon que iban a fisgarles. Pero advirtió el organismo de que su intención no era espiar ni podría, y que esta práctica no vulnera la Ley de Protección de Datos, ya que «los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE puede rastrear la posición de ningún terminal». En definitiva, se trataba y se trata oficialmente de una acción enfocada a la elaboración de una estadística de movilidad del Instituto.

Bueno, pues con esa percha, circula con mayor o menor intensidad también desde finales de octubre un mensaje de WhatsApp mal redactado, igualmente compartido como captura en otras redes sociales, que comienza diciendo que «a partir de este lunes todos los tfnos estarán intervenidos».

Eso ya es falso, pero la nota cita después que «lo mejor sería usar el tfno poco, para lo más imprescindible, y luego abstenerse de todo contenido político, chistes, vídeos, etc», porque «estamos fichados y catalogados todos».

Más tarde aporta que «mientras dure eso, o sea desde el 18 al 24 –le faltan días- no voy a contestar a más llamadas», y finaliza diciendo que, por lo que sea, el responsable del mensaje sabe que esto es «totalmente cierto» e «incluso lo han dicho en plan light en tv» y el clásico «pásalo a tus contactos y por favor ten mucho cuidado».

Este texto, del todo falso, reúne algunos de los componentes clásicos de los bulos. Empieza con «a partir del lunes», que lo convierte en atemporal y sirve para cualquier semana del año, de cualquier año. Por la misma razón dice luego «desde el 18 al 24» pero no de qué mes, y así es válido para todos los meses; aunque, efectivamente, el 18 de octubre de 2019 fue lunes. Finaliza la patraña con el empeño habitual en que se comparta, además de añadir la coletilla de «por favor ten mucho cuidado», en plan madre protectora.

Lo que no se acierta a entender es por qué habría que «abstenerse de todo contenido político, chistes, vídeos, etc», ya que, salvo que seas del Daesh o algo similar, que cada cual tenga la ideología que quiera, mientras sea compatible con la Democracia, no es delito en España.

El INE quiso aclarar en octubre que es legal que recopile datos de esa forma los días que estime oportuno y que no infringe la Ley de Protección de Datos, puesto que trabaja únicamente con parámetros anónimos y no puede identificar a los propietarios de los móviles. Es habitual, además, que el INE recurra a prácticas similares para confeccionar sus estadísticas, no solo ésta.

En todo caso, hemos comprobado muchas veces que cuanta más exposición de los datos personales, bien en las redes o en cualquier soporte susceptible de ser espiado, mayores posibilidades de dejar de ser anónimos. Los ciberdelincuentes se las saben todas. Bueno, los ciberdelincuestes y Facebook, por ejemplo, que ha admitido en varias ocasiones que ha expuesto los perfiles de millones de sus usuarios. El INE, por el momento, se dedica a elaborar estadísticas.