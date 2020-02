No hay bollos turcos con pastillas que causan parálisis

¿Hay pastillas que causan parálisis? Lo que seguro no es cierto es que haya pastillas que causan parálisis dentro de bollos turcos, como afirma una supuesta alerta que vuelve a recorrer con intensidad las redes porque nunca se fue. Lo hace en forma de mensaje con o sin vídeo y es uno de esas avisos falsos que, por lo que sea, cala a nivel planetario en todos los idiomas y acaba convirtiéndose en un clásico.

Dentro de los paquetes de unos pastelitos que «llegan desde Turquía» a México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido, Israel y una docena de países más, entre ellos España; resulta que presuntamente hay dos pastillas, que «causan parálisis», como se ve claramente en el vídeo; en los numerosos vídeos al respecto. Es común en todos los casos que los bollos con pastillas dentro los mandan desde Turquía. Siempre.

El asunto se hizo popular el pasado noviembre y ha proliferado que da gusto. Hay documentación a mansalva en todos los idiomas. Un ejemplo: «Esse biscoito turco tem 2 comprimidos que causam paralisa já chegou ao Brasil não comprem e espalhem essa mensagem».

Pero los desmentidos también abundan. Precisamente porque la farsa ha adquirido popularidad muy rápido, no ha tardado el de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que simplemente no da crédito. A la Aesan no le consta alerta alguna sobre Luppo, un producto de la compañía turca Sölen, pero tampoco a las autoridades de otros países que también han salido al paso de la fake news.

Al margen de que oficialmente este vídeo sea una patraña, una teoría respaldada por la IFCN afirma que las imágenes han sido grabadas por rebeldes kurdos iraquíes para desacreditar a Turquía, ya que esos pastelitos los producen manos turcas y únicamente se comercializan en Irak. Así que el vídeo sería parte del permanente boicot a los productos otomanos por parte de los kurdos iraquíes.

«Turquía está jugando con fuego» es uno de los argumentos de este aviso fraudulento. En todo caso, la repercusión del vídeo ha llevado a Sölen a someterse a una auditoria del proceso de elaboración de sus Luppo por parte de un laboratorio independiente, que no ha apreciado nada anómalo.

La empresa afirma que es imposible que esas pastillas las hayan puesto en fábrica y así lo han probado. Quizás lo tenía más fácil para olvidarse del embrollo retirando el producto, cambiándole el nombre o simplemente renovando el envoltorio. Pero Sölen mantiene el bollo original destinado a un único público, que además es mayoritariamente enemigo de Turquía. Igual por eso recelan y algunos de ellos se inventan estas cosas.