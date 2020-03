La frivolidad y el alarmismo se apoderan de los bulos del COVID-19

El coronavirus nos afecta a todos. Por eso ninguna otra cuestión acapara más noticias falsas desde que se impusiera en España el estado de alarma, y aún antes, como hemos ido desmintiendo. Y las que quedan, porque los bulos sobre el COVID-19 comenzaron con los chinos como protagonistas y no sin cierta sorna en la mayoría de los casos, después se centraron en nuestro país en forma de memes, y fueron adquiriendo otro rango más dramático a medida que iban surgiendo casos. Y todo esto en apenas unos días, aunque parezca más tiempo. Las jornadas ahora, fuera de la rutina, se hacen más largas que nunca y se ve que la inspiración de muchos desaprensivos se dispara.

Ahora las informaciones falsa sobre el coronavirus se han ido radicalizando con la frivolidad bien presente hasta llegar incluso a perseguir el alarmismo más radical, y lo que es más grave: buscan confundir a la población, que ya de por sí mantiene una incertidumbre hasta ahora inédita. Nos llegan cada vez más datos que no son reales, pero sí cuanto menos desagradables y descerebrados, y desgraciadamente hay donde elegir.

En primer lugar, no hay pócimas milagrosas para frenar el virus, no hay tratamientos y tampoco vacunas efectivas, como vislumbran algunos bulos. No las tienen en China o en Cuba, pese a que lo vemos en las redes. Simplemente no existen, aunque científicos de medio mundo trabajan en ello y China sí prevé comenzar en abril ensayos clínicos con una vacuna que dice haber desarrollado. Así lo afirma, al menos, el casi siempre hermético Gobierno chino, pero a fecha de hoy no hay nada.

Beber "mucha agua" y "hacer gárgaras con agua tibia y sal o vinagre" no "elimina el virus". Ni eso ni beber "sorbitos de agua caliente" o "contener la respiración durante diez segundos". De ser así, lo sabríamos por canales oficiales, que es por donde debemos informarnos; así como por medios que ofrecen garantías, no por cualquier página de Internet y mucho menos por los 'consejos' que pueblan las redes.

Tampoco es verdad que "esta noche a partir de las 11.00 pm nadie podrá estar en la calle" y haya que "cerrar puertas y ventanas" porque "5 helicópteros de la Fuerza aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus". Si así fuera, igualmente nos habrían informado por canales oficiales y los medios serios, pero no hay prevista ninguna medida de ese tipo.

Este mensaje que se comparte en WhatsApp, en todo caso, reúne todos los componentes clásicos de un bulo: no lo firma nadie, no menciona en qué localidad se "pulverizaría desinfectante" y comienza con el habitual "esta noche" para convertir el asunto en atemporal y que 'sirva' para todos los días, puesto que todos los días hay noche. Pero no figura fecha alguna.

Igualmente no es cierto que Fomento vaya a dar una "contribución de 600 euros para quienes se quedan en casa durante 15 días", algo que además sería difícil de comprobar. Es más, el mensaje de WhatsApp que lo cita va acompañado de un enlace "para descargar el formulario" que permita tal posibilidad, pero si lo pinchan únicamente te saldrá la foto de un gorila haciendo una peineta. Para comprobar lo que dice Fomento basta con acudir a su página web, y allí no hay nada de eso.

El Hospital del Niño Jesús en Madrid no ha quedado reservado como instalación "limpia" de virus para población "hasta 18 o 20 años" y ese mismo dato lo delata. Si fuera verdad, habrían fijado una edad tope concreta, no albergaría una oscilación de dos años. En cualquier caso, es falso y un hecho ya desmentido.

Especular también se da mucho en las redes estos días. Vemos teorías sobre el origen del virus que van desde el Gobierno de China como responsable intencionado hasta el de Estados Unidos, pasando por famosos que tienen registrada una patente eficaz de la vacuna y "están esperando a que muera más gente para poder venderla lo más cara posible". ¿Cómo se podría probar esto para afirmarlo con tal rotundidad? Pues eso. Canal 5 Radio tiene un vídeo en YouTube en el que afirma que "PSOE y Podemos a punto de romper Gobierno", cuando ambos, al menos, lo que están solicitando es la unidad de todas las formaciones para lograr resultados positivos frente al COVID. Ellos sabrán sus fuentes.

Existe una cronología que aporta datos, la gran mayoría falsos, desde que se iniciara la crisis en China y hasta hace unos días. Pero empieza con "vamos al lío", finaliza con "hay que tatuarse esta cronología y seguimos para Bingo" y acapara sandeces por doquier.

Otra especulación recurrente de las redes se basa en las opiniones de un "médico que trabaja en un hospital de de Milán" -sin nombre ni apellidos- sobre la contaminación en los zapatos y otras cuestiones del virus, que más que estar "nueve horas en el asfalto" puede encontrarse en cualquier parte que toquemos: pomos, grifos, objetos personales... Posiblemente esta 'teoría' se base en una entrevista real en LaSexta al cirujano español infectado de COVID Luis Campos, que el día 12 de marzo llevaba una semana encerrado en su domicilio y mencionaba que le daba "mucha pena" la situación en Italia y el "colapso de la sanidad pública".

Las informaciones falsas sobre el coronavirus también aumentan, como vemos, y adquieren ya dimensiones a veces insólitas. Nos queda mucho que afrontar para acabar con la propagación del bulo, y frivolizar y alarmar en las redes solo contribuye a crear confusión y a que algún listillo inconsciente alcance su momento de gloria en las redes.

Ni caso. La información veraz están en los canales oficiales, nunca en mensajes anónimos de WhatsApp. Ya dijimos que el coronavirus va a seguir propiciando bulos a mansalva y los 'consejos' en las redes sociales no suelen ser útiles. Menos ahora, ante un virus que todavía no sabemos controlar.