Drogas ante el coronavirus

El confinamiento propiciado por la pandemia que nos acecha ha afectado a todos los sectores, los legales y los ilegales, y entre estos últimos el tráfico de drogas también permanece en cuarentena. Pese a ello, el consumo de marihuana incluso se ha incrementado, el de cocaína se ha mantenido y únicamente ha descendido el de heroína, según datos en los que coinciden la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra. El encerramiento ha detenido la importación de cocaína y heroína, que ahora se adulteran más antes de su venta ya que ambas escasean. Pero también ha frenado en seco la exportación de marihuana desde España, el principal distribuidor a Europa. La hierba se acumula en almacenes y hasta se envasa al vacío para conservarla en buenas condiciones a la espera de que lleguen tiempos mejores para darle salida.

El tráfico a gran escala se encuentra en pausa por la imposibilidad de desplazar la droga y, aunque el transporte terrestre se ha mantenido, los grandes distribuidores han hecho acopio porque hay demasiados controles en las carreteras de todo el país. En cualquier caso, la aparente calma chicha de la cuarentena ha propiciado que se lleven a cabo con éxito algunas operaciones policiales contra el narcotráfico.

La obligación de permanecer confinados afecta a todos los estratos del tráfico de sustancias, desde los grandes capos a los que menudean en los barrios. Lo curioso es cómo se mantiene las pequeñas ventas de droga en las grandes ciudades: algunos camellos minoristas aprovechan para quedar con sus clientes en los comercios abiertos y, sobre todo, los mensajeros de Glovo colaboran sin saberlo a que muchos encuentren su globo particular en casa, haciendo de enlaces entre suministradores y consumidores. Otros vendedores han preferido arriesgarse a salir a la calle en vehículos de Cabify para colocar sus sustancias, como han confirmado los Mossos.

Lo cierto es que durante el confinamiento han surgido bulos sobre la efectividad de diferentes drogas frente al coronavirus y lógicamente ninguna de ellas es válida.

Con alcohol "desaparece"

El Covid-19 no "desaparece" gracias a la droga legal más consumida del mundo, el alcohol, como afirman varios bulos de las redes. De hecho, el alcohol ha acabado durante este periodo con la vida de más de 200 personas en una nación donde apenas se toma, Irán. También en Turquía.

En estos dos países cientos de personas ingirieron alcohol industrial porque se creyeron un bulo lanzado a lo Donald Trump que afirma que el alcohol desinfecta y previene el contagio. En Irán está prohibido su consumo salvo a los extranjeros, con lo cual conseguir bebidas alcohólicas es muy complicado, y más en estos tiempos. Por ello, en la búsqueda de ese presunto alcohol milagroso frente al virus ha surgido a gran escala el adulterado y el industrial, con resultados letales.

"El cannabis cura"

En lugares donde la marihuana es legal, como es el caso de los Países Bajos o diferentes estados de EE UU, se han llegado a formar largas colas para aprovisionarse a la espera de estar semanas en casa. La marihuana tampoco previene y sana del Covid-19, pero igualmente ha aparecido un bulo que lo afirma. Puede ayudar a calmar la ansiedad y relajar frente al estrés, pero no es eficaz contra el coronavirus, al contrario: expone más los pulmones y puede agravar los síntomas en caso de contagio. Fumar marihuana, como el tabaco, provoca de por sí dificultad respiratoria.

"Científicos confirman que el cannabis cura contra el coronavirus". Esta vez, a diferencia del alcohol, no dicen que "previene" o "desinfecta", directamente aseguran que "cura" o "mata". Sería algo fantástico para un consumidor habitual de marihuana, que quizás fuera quien inventara el bulo, pero no es cierto. Diferentes webs satíricas han ofrecido noticias falsas planteando esta posibilidad, y eso también ayuda.

De otro lado, hay quienes han querido encontrar la excusa para fumar en un estudio francés que analiza si el consumo de nicotina puede ser útil contra el virus. Se trata de una investigación aún preliminar en la que participan 480 pacientes, aunque ya ha suscitado reticencias de otros actores de la comunidad científica. Veremos. En todo caso, el Ministerio de Sanidad de Francia ha insistido que el tabaco no protege del virus.

"La cocaína mata"

"Científicos han descubierto que la cocaína mata el coronavirus", afirma otro burdo bulo de las redes, pero que ha sido desmentido por la Organización Mundial de la Salud por si acaso. También por autoridades sanitarias de Francia y Estados Unidos, que recuerdan que la cocaína causa "efectos adversos graves y perjudiciales para la salud".

Entre las docenas de bulos sobre cómo (no) curar el coronavirus hemos podido ver de todo, desde los vahos de la abuela a la vitamina C pasando por el ajo o la cebolla. Obviamente, no hay nada de eso. Todavía no se vislumbra una vacuna y medio mundo trabaja con fármacos que han mostrado resultados eficaces primero en China y después en Italia y en España, aunque no para todos los pacientes.

Si algún 'remedio psicotrópico' de estos que se aporta en las redes fuera real, seguro que nos habríamos enterado. Pero de momento no se sabe de hospitales donde los que padecen coronavirus estén curándose gracias a tomar copas, fumar porros y meterse rayas en un área restringida; algo que, por otra parte, sería digno de ver.