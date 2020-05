Autoevaluaciones fraudulentas del Covid-19

Varias comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, han puesto a disposición de los ciudadanos páginas de "autoevaluación del Covid-19", donde es posible valorar el "estado de salud en función de sus síntomas" y "recibir recomendaciones en función de su estado", al tiempo que se contribuye a "ayudar a los profesionales que trabajan por su seguridad y bienestar".

Las comunidades se adelantaron al Gobierno de España, que cuenta también con su aplicación a tal efecto desde el 6 de abril. Pero además de esas herramientas legítimas de autochequeo han surgido otras fraudulentas que tratan de conseguir datos personales confidenciales hasta llegar a los bancarios. Aunque la última de estas propuestas fraudulentas que ha irrumpido no busca datos, eso no impide que también pueda resultar peligrosa, esta vez para el dispositivo que se use, porque puede acabar inutilizado.

El último timo para autoevaluarse llega a través de un SMS con faltas de ortografía y un enlace que lleva a una página que supuestamente cuenta con el aval del "Ministerio de Sanidad" y del "Instituto de Salud Carlos III". La web suplanta a ambas entidades con oscuros fines, pues su intención es que acabes descargándote un virus, éste sin corona.

La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de este fraude del que después se ha hecho eco la Guardia Civil en sus redes. Habla de una "campaña fraudulenta a través de SMS" que cita la frase "Realize el test de autoevaluacion Covid19". El enlace lleva a una página falsa con el objetivo de que descargues un archivo llamado Covid19.apk. Un apk es un archivo ejecutable que contiene los datos de una aplicación, como un .exe en Windows o un .dmg en macOS.

Lo mejor es obviar el mensaje y así se evitan el resto de pasos. La página falsa a la que conduce el enlace luce logos oficiales del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III, y aporta algunas informaciones veraces y otras no. Pero se la han currado bastante y a simple vista da el pego. En el centro figura un botón para comenzar a hacer el test que en caso de pincharse lo que provoca es que se descargue ese archivo .apk.

Hasta aquí, aún hay solución, porque aunque se haya bajado el archivo no se ha ejecutado, y con no hacerlo y eliminarlo de la carpeta de descargas se elude el problema. Si no, el dispositivo puede quedar inutilizado. Dependerá de si se dispone de un antivirus lo suficientemente potente como para impedirlo.

El coronavirus ha propiciado éstas y otras prácticas fraudulentas y los autoevaluadores que sí lo son conviven con otros que son malware y pueden entrañar peligro. Si quieres utilizar uno da tu el paso. Acude a fuentes oficiales y elimina los que llegan por SMS, WhatsApp o correo electrónico.